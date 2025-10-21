Курс доллара прибавил 5 копеек во вторник, 21 октября во время межбанковских торгов. В то же время курс евро немного снизился. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Доллар растет на украинском межбанке
|
Открытие 21 октября
|
Закрытие 21 октября
|
Изменения
|
41,68/41,71
|
41,73/41,76
|
5 /5
|
48,49/48,51
|
48,47/48,49
|
2/2
Средний курс в банках: 41,45−41,90 грн/доллар, 48,35−49,00 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,83−41,90, евро — 48,83−48,97 грн.
Официальный курс доллара и евро: 41,74 грн. и 48,47 грн.
Источник: Минфин
