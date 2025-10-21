В течение января-сентября 2025 года владельцы недвижимости уплатили 9,5 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 22% или 1,7 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
В Украине поступления от налога на недвижимость выросли на 22%
Самые большие суммы получили бюджеты:
- Киева — 1,87 млрд грн,
- Львовской — 0,94 млрд грн,
- Киевской — 0,93 млрд грн,
- Одесской областей — 0,91 млрд гривен.
Всего за январь-сентябрь налог на недвижимость платили 853,4 тыс. плательщиков.
Налоговики напомнили, что в 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год. Чтобы самостоятельно определить сумму для оплаты, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на вебпортале ДПС.
Налог на недвижимость платят физические лица — владельцы:
- квартир площадью более 60 кв. м;
- домов площадью более 120 кв. м;
- других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.
