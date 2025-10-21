В Украине поступления от налога на недвижимость выросли на 22%

В течение января-сентября 2025 года владельцы недвижимости уплатили 9,5 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 22% или 1,7 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.