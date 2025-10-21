Multi от Минфин
українська
21 октября 2025, 19:45

Рынок ювелирных изделий в Украине растет: 1,23 млрд грн выручки за 2024 год

По данным YC.Market, 622 юридических лица и 855 ФЛП имеют основной вид экономической деятельности 32.12 «Производство ювелирных и подобных изделий». Подавляющая их часть сосредоточена в столице. Об этом говорится в новом исследовании YouControl.

По данным YC.

Подробности

В 2024 году выручка производителей ювелирных и подобных изделий выросла в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Лидером по выручке стало ООО «Герольдмастер», получившее 342,6 млн грн. В структуре собственности 71 компании находятся физические и/или юридические лица из 25 стран мира.

Больше предприятий имеют совладельцев из Турции, Узбекистана, Израиля, России и Молдовы.

Производители украинских драгоценностей

Несмотря на полномасштабную войну, отрасль производителей ювелирных и подобных изделий растет. Этот рынок в Украине достаточно разветвленный, с большим количеством малых и средних предприятий, а также несколькими крупными игроками.

С использованием инструментов YC.Market аналитики YouControl обнаружили 622 юридических лица и 855 физических лиц-предпринимателей в Украине, не находящихся в состоянии прекращения, зарегистрированных и имеющих основной вид экономической деятельности 32.12 «Производство ювелирных и подобных изделий», по состоянию на октябрь2.

Наибольшее количество ФОП зарегистрировано в Харьковской (125), Киевской (108) областях и в столице (106). Местом регистрации более 32% из испытуемых юридических лиц Киев (200). Также значительное количество компаний зарегистрировано в Харьковской (79) и Винницкой (51).

Средний «возраст» компаний по исследуемой выборке составляет 15 лет. Старейшим является ЧП «САНСИ», зарегистрированное в столице в 1991 году. Самым же молодым среди действующих производителей ювелирных изделий является ООО «МАГНАТ ФЕМИЛИ», которое зарегистрировано в ЕГР в июне 2025 года. Больше всего компаний по выборке зарегистрировано в 2008 (38) и 2005 (35) годах.

Средняя продолжительность деятельности проанализированных ФЛП составляет более 12 лет. Первые частные предприниматели-производители ювелирных и подобных изделий, продолжающие действовать на начало октября 2025 года, зарегистрированы в 1992 году. За последние неполные 5 лет наблюдается активность регистрации ФОП.

С января 2021 года по сентябрь 2025 года включительно было зарегистрировано 191 физическое лицо предпринимателя, попавших в проанализированную выборку. Только за три квартала текущего года зарегистрировано больше ФОП (52), чем в другие годы в период с 1992 по 2025 год.

Из исследуемой выборки 26 юридических лиц связаны с 17 корпоративными группами в системе YouContol. Некоторые группы имеют в своем составе сразу несколько компаний с основным видом экономической деятельности 32.12.

Ювелирные изделия, иностранный капитал и «русский след»

В структуре собственности 71 компании имеются физические и/или юридические лица из 25 стран мира. Наибольшее количество предприятий с совладельцами из Турции (8), Узбекистана (8), Израиля (7), россии (7) и Молдовы (5). Также участниками производителей ювелирных изделий в Украине представители Азербайджана (4), Китая (4), Грузии (4), Германии (4).

Лишь одна компания из семи, вероятно имеющих прямые связи с россией, обнародовала финансовую отчетность за 2022−2024 гг. Это ЧАО «Белоцерковский ювелирный завод», акционером которого является гражданин российской федерации Эдуард Уткин.

