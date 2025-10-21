Национальный банк Украины установил на 22 октября 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,7441 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.
НБУ укрепил гривну
Официальные курсы
Официальный курс на 22 октября установлен на таком уровне: 41,7441 грн за 1 доллар (-0,0124 грн).
Официальный курс евро составит 48,4732 грн за 1 евро (-0,1898 грн).
Источник: Минфин
