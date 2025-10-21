Multi от Минфин
українська
21 октября 2025, 19:04

Легендарный инвестор Билл Гросс назвал золото «мем-активом» и советует не спешить с его покупкой

Легендарный инвестор Билл Гросс призвал к осторожности в отношении покупки золота, цена которого стремительно росла в последнее время, несмотря на его собственные предостережения относительно дефицита бюджета США и замедления экономики. В своем посте на платформе X в пятницу соучредитель PIMCO также обратил внимание на новые тревожные сигналы в американской банковской системе, пишет Fortune.

Легендарный инвестор Билл Гросс призвал к осторожности в отношении покупки золота, цена которого стремительно росла в последнее время, несмотря на его собственные предостережения относительно дефицита бюджета США и замедления экономики.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

«Тарганы» в региональных банках

Беспокойство Уолл-стрит по поводу проблемных кредитов в региональных банках усилилось на прошлой неделе. В четверг Zions Bancorporation и Western Alliance Bancorp сообщили о проблемах с недобросовестными заемщиками. Это произошло после того, как генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон назвал крах автокредитора Tricolor «тараканом», что, вероятно, указывает на скрытые проблемы в других местах.

«Региональные банки могут и в дальнейшем влиять на акции и облигации», — спрогнозировал Билл Гросс.

Хотя аналитики не видят в этом системной угрозы, воспоминания о крахе Silicon Valley Bank два года назад привели к падению акций в четверг. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США краткосрочно опустилась ниже 4%.

Нереалистичная доходность облигаций

Билл Гросс считает такую реакцию рынка на доходность облигаций чрезмерной. Напротив, он ожидает, что доходность вырастет значительно выше уровня пятничного закрытия (около 4,01%).

По его мнению, доходность 10-летних облигаций не имеет «никаких оснований быть ниже 4%», а более реалистичным является уровень 4,5%. Причиной этого он называет слишком большой объем нового долга, который правительство США вынуждено выпускать для покрытия дефицита бюджета. И это происходит на фоне ожидаемого резкого замедления экономического роста до 1% с текущих оценок в более чем 3%.

Золото как «мем-актив»

Из-за стремительного роста долгов в развитых странах инвесторы теряют доверие к мировым валютам, включая доллар. Это подпитывает так называемую «торговлю на обесценивание», когда инвесторы делают ставку на драгоценные металлы и биткойн, ожидая, что правительства допустят более высокую инфляцию для облегчения долгового бремени.

В результате цены на золото в этом году выросли более чем на 50% и удвоились с начала 2024 года. Серебро, платина и палладий показали еще больший рост. Однако Билл Гросс считает, что это ралли является чрезмерным.

«Золото стало импульсным, мем-активом. Если вы хотите им владеть, немного подождите», — написал Гросс.

Схожее мнение ранее высказывали и аналитики Capital Economics. Экономист Хамад Хуссейн отмечал, что в торговлю золотом проникает «FOMO» (синдром упущенной выгоды), что затрудняет объективную оценку металла. Хотя эксперты Capital Economics все же считают, что цены на золото, вероятно, продолжат медленно расти в ближайшие несколько лет.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
