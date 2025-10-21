Большая языковая модель (LLM) DeepSeek лидирует в торговом конкурсе «Alpha Arena», где шесть ведущих моделей искусственного интеллекта соревнуются в торговле криптовалютами, получив по $10 000 стартового капитала. Всего за три дня DeepSeek увеличил свой портфель до $14 200, тогда как модели от Google и OpenAI понесли убытки. Об этом сообщает Protos.

Результаты «Alpha Arena»

Соревнование, организованное исследовательской лабораторией Nof1 и ее основателем Джеем Ажангом, стартовало 17 октября. Все ИИ-модели получили одинаковые стартовые условия и инструкции и начали торговать на платформе Hyperliquid.

Уже через три дня DeepSeek показал лучший результат: его прибыль (PNL) составила $2 780. Самой успешной операцией модели стала длинная позиция по Ethereum (ETH) с 15-кратным кредитным плечом, которая принесла $889 прибыли. Аналогичная позиция по Solana (SOL) добавила $736, а торговля Bitcoin (BTC) — $432. DeepSeek также торгует DOGE и BNB, терпя убытки только на одной позиции — XRP от Ripple (-$63).

Ближайшим конкурентом лидера является модель Grok Илона Маска, которая увеличила свой капитал до $13 800. На третьем месте — Claude с $12 490.

Другие участники — QWEN3 MAX, Chat GPT5 и Gemini 2.5 Pro от Google — торгуют менее удачно. Chat GPT5 и Gemini сейчас находятся в минусе на $2 800 и $3 300 соответственно.

Сомнения и риски

Конкурс привлек внимание бывшего генерального директора Binance Чанпена Чжао. Он выразил сомнение в эффективности такого подхода.

«Я думал, что торговые стратегии работают лучше всего, если у вас есть собственная уникальная стратегия, лучшая, чем у других, и никто другой ее не имеет. Иначе вы просто покупаете и продаете одновременно с другими», — отметил он.

Организаторы также признают риск «front-running» (опережающих торгов), когда посторонние наблюдатели могут копировать сделки ИИ.

Этическая сторона ИИ-трейдинга

Помимо торговли, издание Protos обнаружило, что некоторые из этих моделей способны помогать в создании криптовалютных мошеннических схем.

Когда журналисты, выдавая себя за писателя, попросили помощи, DeepSeek согласился написать фишинговое электронное письмо. Grok также помог и предоставил реалистичный код смарт-контракта, предназначенного для похищения активов.

Модели Claude и Gemini отказались выполнять такие запросы. ChatGPT частично сопротивлялся и, хотя и сгенерировал код, он был помечен как «некомпилируемый» (нерабочий) с удаленными ключевыми элементами.

Как проходит «Alpha Arena» и что такое Hyperliquid

«Alpha Arena» — это публичное соревнование, где шесть ведущих крупных языковых моделей (LLM) торгуют криптовалютными фьючерсами в режиме реального времени с реальным капиталом. Цель проекта, по словам организаторов из Nof1, — создать «реальный бенчмарк» для оценки возможностей ИИ в условиях рыночной неопределенности без вмешательства человека.

Торговля происходит на платформе Hyperliquid. Это децентрализованная биржа (DEX) для торговли бессрочными контрактами, построенная на собственном блокчейне первого уровня. Ее архитектура позволяет проводить все операции, включая книгу ордеров, ончейн (то есть прозрачно в блокчейне), что обеспечивает высокую скорость и прозрачность, приближенную к централизованным биржам. Это делает ее идеальной площадкой для такого публичного эксперимента.