Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 октября 2025, 18:11 Читати українською

Искусственный интеллект от DeepSeek заработал 42% за три дня на криптотрейдинге, обогнав Grok и Claude

Большая языковая модель (LLM) DeepSeek лидирует в торговом конкурсе «Alpha Arena», где шесть ведущих моделей искусственного интеллекта соревнуются в торговле криптовалютами, получив по $10 000 стартового капитала. Всего за три дня DeepSeek увеличил свой портфель до $14 200, тогда как модели от Google и OpenAI понесли убытки. Об этом сообщает Protos.

Большая языковая модель (LLM) DeepSeek лидирует в торговом конкурсе «Alpha Arena», где шесть ведущих моделей искусственного интеллекта соревнуются в торговле криптовалютами, получив по $10 000 стартового капитала.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Результаты «Alpha Arena»

Соревнование, организованное исследовательской лабораторией Nof1 и ее основателем Джеем Ажангом, стартовало 17 октября. Все ИИ-модели получили одинаковые стартовые условия и инструкции и начали торговать на платформе Hyperliquid.

Уже через три дня DeepSeek показал лучший результат: его прибыль (PNL) составила $2 780. Самой успешной операцией модели стала длинная позиция по Ethereum (ETH) с 15-кратным кредитным плечом, которая принесла $889 прибыли. Аналогичная позиция по Solana (SOL) добавила $736, а торговля Bitcoin (BTC) — $432. DeepSeek также торгует DOGE и BNB, терпя убытки только на одной позиции — XRP от Ripple (-$63).

Ближайшим конкурентом лидера является модель Grok Илона Маска, которая увеличила свой капитал до $13 800. На третьем месте — Claude с $12 490.

Другие участники — QWEN3 MAX, Chat GPT5 и Gemini 2.5 Pro от Google — торгуют менее удачно. Chat GPT5 и Gemini сейчас находятся в минусе на $2 800 и $3 300 соответственно.

Сомнения и риски

Конкурс привлек внимание бывшего генерального директора Binance Чанпена Чжао. Он выразил сомнение в эффективности такого подхода.

«Я думал, что торговые стратегии работают лучше всего, если у вас есть собственная уникальная стратегия, лучшая, чем у других, и никто другой ее не имеет. Иначе вы просто покупаете и продаете одновременно с другими», — отметил он.

Организаторы также признают риск «front-running» (опережающих торгов), когда посторонние наблюдатели могут копировать сделки ИИ.

Этическая сторона ИИ-трейдинга

Помимо торговли, издание Protos обнаружило, что некоторые из этих моделей способны помогать в создании криптовалютных мошеннических схем.

Когда журналисты, выдавая себя за писателя, попросили помощи, DeepSeek согласился написать фишинговое электронное письмо. Grok также помог и предоставил реалистичный код смарт-контракта, предназначенного для похищения активов.

Модели Claude и Gemini отказались выполнять такие запросы. ChatGPT частично сопротивлялся и, хотя и сгенерировал код, он был помечен как «некомпилируемый» (нерабочий) с удаленными ключевыми элементами.

Как проходит «Alpha Arena» и что такое Hyperliquid

«Alpha Arena» — это публичное соревнование, где шесть ведущих крупных языковых моделей (LLM) торгуют криптовалютными фьючерсами в режиме реального времени с реальным капиталом. Цель проекта, по словам организаторов из Nof1, — создать «реальный бенчмарк» для оценки возможностей ИИ в условиях рыночной неопределенности без вмешательства человека.

Торговля происходит на платформе Hyperliquid. Это децентрализованная биржа (DEX) для торговли бессрочными контрактами, построенная на собственном блокчейне первого уровня. Ее архитектура позволяет проводить все операции, включая книгу ордеров, ончейн (то есть прозрачно в блокчейне), что обеспечивает высокую скорость и прозрачность, приближенную к централизованным биржам. Это делает ее идеальной площадкой для такого публичного эксперимента.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами