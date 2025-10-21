Трейдеры готовят иски против Binance после обвала рынка на $600 миллиардов

Криптоинвесторы, которые в прошлую пятницу потеряли $600 миллиардов всего за 30 минут из-за стремительного обвала рынка, изучают возможность подачи судебных исков против централизованных бирж (CEX). Во время этого краха было принудительно ликвидировано 1,7 миллиона кошельков, что вынудило пострадавших искать юридические пути компенсации. Об этом пишет Protos.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Формирование коллективного иска

Десятки тысяч пострадавших трейдеров присоединились к обсуждениям в чатах. Участники только одного из таких групповых чатов утверждают, что их совокупные убытки превысили $100 миллионов.

Эти события происходят на фоне «эффектного коллапса», произошедшего 10 октября. Как сообщается, опытные инвесторы, имеющие опыт в коммерческих судебных спорах, уже проводят частные консультации. Сейчас продолжается поиск главных истцов со «значительными убытками» со всего мира для организации коллективного иска. Этот юридический инструмент позволяет частным лицам объединиться, чтобы получить преимущество в борьбе с крупными корпорациями и снизить стоимость услуг адвокатов для каждого отдельного участника.

Артур Чеонг, основатель Defiance Capital, опубликовал приглашение присоединиться к потенциальным искам, которое собрало более 60 000 просмотров.

В центре внимания — действия Binance 10 октября

Основной мишенью для потенциальных исков может стать биржа Binance, в частности из-за ее действий во время обвала 10 октября. По данным издания, в тот день на Binance были зафиксированы самые низкие цены, включая аномальные падения на 99,9% во время мгновенного сбоя, что было значительно хуже, чем на любой другой бирже.

Binance считается удобной целью для иска из-за ее большого размера, наличия средств для выплаты компенсаций и огромной клиентской базы, которая может присоединиться к иску. Кроме того, биржа уже осуществила три раунда выплат пострадавшим, что может быть оценено в суде.

Binance уже выплатила:

$283 миллиона пользователям фьючерсов, маржи и займов, которые использовали USDE, BNSOL и WBETH в качестве залога и пострадали от их обесценивания.

$100 миллионов в виде низкопроцентных займов и $300 миллионов в виде ваучеров для пользователей, которые потеряли не менее $50 во время принудительной ликвидации.

45 миллионов долларов инвесторам в мемкойны на базе BNB.

При этом биржа подчеркнула, что эти выплаты не являются признанием вины или «ответственности за убытки пользователей».

Институциональные игроки также недовольны

Несмотря на значительные компенсации, их может быть недостаточно. Генеральный директор крупного маркет-мейкера Wintermute Евгений Гаевой отметил, что институциональные клиенты все еще оценивают свои юридические возможности.

Он пожаловался, что 10 октября его компания столкнулась с механизмом автоматического уменьшения кредитного плеча (ADL) на Binance и других биржах по «очень странным» ценам.

«Иногда нас ликвидируют по совершенно смешной цене. Это просто не имело никакого смысла», — заявил Гаевой, подтвердив, что изучает правовые варианты.

Что на самом деле произошло 10 октября на Binance

События 10 октября были связаны не только с рыночной паникой (вызванной заявлениями Дональда Трампа о новых 100% пошлинах против Китая), но и с технической уязвимостью на самой бирже Binance.

Проблема возникла из-за того, что для оценки залоговых активов, таких как стейблкоин USDE, а также токенов WBETH и BNSOL, система управления рисками Binance использовала данные из собственных внутренних спотовых рынков, а не из независимых внешних источников (оракулов). В момент паники эти внутренние рынки потеряли ликвидность, что привело к аномальному падению цен на эти активы (например, WBETH упал с $4343 до $431, а USDE — до $0,65).

Система восприняла это как реальное обесценивание залога и начала массово принудительно ликвидировать позиции трейдеров, что и вызвало каскадный обвал. Некоторые исследователи считают, что эта уязвимость была известна, и атака могла быть целенаправленной манипуляцией, произошедшей как раз в «окне» между объявлением Binance об исправлении системы ценообразования (6 октября) и его фактическим внедрением (14 октября).