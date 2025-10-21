Multi от Минфин
21 октября 2025, 16:21

Доллар США достиг недельного максимума на фоне снижения рисков в экономике

Доллар США укрепился до самого высокого уровня почти за неделю, поскольку инвесторы положительно отреагировали на ряд новостей, ослабивших опасения по поводу американской экономики. В частности, речь идет о надеждах на разрешение торговых споров с Китаем, возможном завершении «шатдауна» правительства США и устойчивости банковского сектора. Об этом сообщает The Wall Street Journal 21 октября.

Доллар США укрепился до самого высокого уровня почти за неделю, поскольку инвесторы положительно отреагировали на ряд новостей, ослабивших опасения по поводу американской экономики.

Триггеры для оптимизма

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты к корзине из шести других валют, поднялся до отметки 98,862. Этот рост был обусловлен несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, президент Трамп заявил в понедельник, что ожидает достижения «справедливого» и «фантастического» торгового соглашения с лидером Китая Си Цзиньпином во время их встречи в Южной Корее на следующей неделе. Он также преуменьшил опасения относительно возможных ограничений со стороны Пекина на поставки редкоземельных металлов.

Во-вторых, экономический советник Белого дома Кевин Хассетт выразил надежду, что прекращение работы правительства США (шатдаун) завершится «где-то на этой неделе».

Эти новости повысили аппетит инвесторов к рисковым активам. В результате большинство азиатских валют, в частности корейская вон и сингапурский доллар, незначительно укрепились.

Давление на евро и стабильность банков

Укрепление доллара оказало прямое давление на европейскую валюту. Курс евро упал на 0,2%, достигнув шестидневного минимума на уровне $1,1611.

Важным фактором, поддержавшим доллар, стало снижение беспокойства по поводу состояния кредитного рынка США. После закрытия торгов в понедельник региональный банк Zions Bancorp опубликовал оптимистичные финансовые результаты, что развеяло опасения инвесторов по поводу возможных проблем с безнадежными кредитами в региональных банках.

По прогнозу аналитика ING Франческо Песоле, евро может продолжить падение до отметки $1,16. Однако, по его словам, более существенное снижение курса будет трудно оправдать, если только пятничные данные по инфляции в США не окажутся выше ожиданий.

Долгосрочные сомнения по поводу доллара

Несмотря на текущее укрепление, существуют и противоположные прогнозы. Тим Мюррей, стратег по рынкам капитала в T.Rowe Price, считает, что доллар США, который значительно упал в последние месяцы, имеет потенциал для дальнейшего обесценивания.

Причиной этого он называет снижение спроса на американские активы, в частности на казначейские облигации США, со стороны иностранных инвесторов. «Конфронтационная позиция администрации Трампа в торговле и внешней политике ослабила готовность иностранных организаций владеть американскими активами», — отмечает Мюррей.

Он советует инвесторам учитывать этот риск и позиционировать свои портфели для дальнейшего ослабления доллара, в частности, перераспределяя капитал в акции неамериканских компаний и другие валюты.

Что такое индекс DXY

Это ключевой индикатор, который измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных мировых валют. Наибольший вес в этой корзине имеет евро (57,6%), что объясняет, почему новости так сильно повлияли на пару EUR/USD. Рост DXY означает, что доллар укрепляется по отношению к этим валютам, а падение — что он слабеет.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
