Доллар США достиг недельного максимума на фоне снижения рисков в экономике

Доллар США укрепился до самого высокого уровня почти за неделю, поскольку инвесторы положительно отреагировали на ряд новостей, ослабивших опасения по поводу американской экономики. В частности, речь идет о надеждах на разрешение торговых споров с Китаем, возможном завершении «шатдауна» правительства США и устойчивости банковского сектора. Об этом сообщает The Wall Street Journal 21 октября.

Триггеры для оптимизма

Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты к корзине из шести других валют, поднялся до отметки 98,862. Этот рост был обусловлен несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, президент Трамп заявил в понедельник, что ожидает достижения «справедливого» и «фантастического» торгового соглашения с лидером Китая Си Цзиньпином во время их встречи в Южной Корее на следующей неделе. Он также преуменьшил опасения относительно возможных ограничений со стороны Пекина на поставки редкоземельных металлов.

Во-вторых, экономический советник Белого дома Кевин Хассетт выразил надежду, что прекращение работы правительства США (шатдаун) завершится «где-то на этой неделе».

Эти новости повысили аппетит инвесторов к рисковым активам. В результате большинство азиатских валют, в частности корейская вон и сингапурский доллар, незначительно укрепились.

Давление на евро и стабильность банков

Укрепление доллара оказало прямое давление на европейскую валюту. Курс евро упал на 0,2%, достигнув шестидневного минимума на уровне $1,1611.

Важным фактором, поддержавшим доллар, стало снижение беспокойства по поводу состояния кредитного рынка США. После закрытия торгов в понедельник региональный банк Zions Bancorp опубликовал оптимистичные финансовые результаты, что развеяло опасения инвесторов по поводу возможных проблем с безнадежными кредитами в региональных банках.

По прогнозу аналитика ING Франческо Песоле, евро может продолжить падение до отметки $1,16. Однако, по его словам, более существенное снижение курса будет трудно оправдать, если только пятничные данные по инфляции в США не окажутся выше ожиданий.

Долгосрочные сомнения по поводу доллара

Несмотря на текущее укрепление, существуют и противоположные прогнозы. Тим Мюррей, стратег по рынкам капитала в T.Rowe Price, считает, что доллар США, который значительно упал в последние месяцы, имеет потенциал для дальнейшего обесценивания.

Причиной этого он называет снижение спроса на американские активы, в частности на казначейские облигации США, со стороны иностранных инвесторов. «Конфронтационная позиция администрации Трампа в торговле и внешней политике ослабила готовность иностранных организаций владеть американскими активами», — отмечает Мюррей.

Он советует инвесторам учитывать этот риск и позиционировать свои портфели для дальнейшего ослабления доллара, в частности, перераспределяя капитал в акции неамериканских компаний и другие валюты.

Что такое индекс DXY

Это ключевой индикатор, который измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных мировых валют. Наибольший вес в этой корзине имеет евро (57,6%), что объясняет, почему новости так сильно повлияли на пару EUR/USD. Рост DXY означает, что доллар укрепляется по отношению к этим валютам, а падение — что он слабеет.

