В Украине снова продлили военное положение

Верховная Рада 21 октября поддержала продление и действие военного положения еще на 90 суток. Этот правовой режим будет действовать не менее 3 февраля 2026 года.

Подробности

«За» поддержку законопроектов проголосовали 317 народных депутатов.

Это уже 17-е голосование за эти вопросы с начала полномасштабного вторжения.