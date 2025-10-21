Цена на золото упала на фоне снижения торговой напряженности и роста доллара США

Во вторник цена золота снизилась на 0,8% — до $4322,93 за унцию, после того как накануне достигла рекордного уровня в $4381,52. Об этом пишет Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Аналитики считают, что недавний рост мог быть слишком резким, а укрепление доллара сделало драгоценные металлы менее доступными для покупателей.

Инвесторы оценивали последние события в отношениях между США и Китаем. В частности, заявление президента США Дональда Трампа по поводу «прекрасного торгового соглашения» с Китаем, но в то же время пригрозил новыми пошлинами, если договоренность не будет достигнута до 1 ноября.

На рынке также ожидают, что прекращение работы федерального правительства может завершиться на этой неделе.

Несмотря на последнее понижение, золото с начала года остается в плюсе — цены выросли примерно на 65% благодаря активной покупке со стороны центробанков и интересу инвесторов к надежным активам.

Серебро в этом году выросло почти на 80%, однако во вторник, как и другие драгоценные металлы, тоже подешевело.