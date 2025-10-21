Акции Apple обновили рекорд: Рыночная капитализация приближается к $4 триллионам

Акции компании Apple подскочили к историческому максимуму в понедельник, 20 октября, приблизив производителя iPhone к отметке в $4 триллиона рыночной капитализации. Такой рост вызвали данные, указывающие на чрезвычайно высокий спрос на новую модель iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Большой спрос на iPhone 17

Акции Apple выросли на 4,2% до $262,9, что повысило рыночную капитализацию компании до около $3,9 трлн. Таким образом, Apple стала второй самой дорогой компанией в мире, уступив лишь Nvidia.

По данным исследовательской компании Counterpoint, серия iPhone 17 продемонстрировала более сильные результаты, чем ее предшественник, на старте продаж в Китае и Соединенных Штатах. Новые модели смартфонов продавались на 14% лучше, чем iPhone 16, за первые 10 дней продаж на этих двух ключевых рынках.

Прогнозы аналитиков

Брокерская компания Evercore ISI добавила акции Apple в свой список «Тактического превращения рынка» (Tactical Outperform List). В Evercore ISI ожидают, что Apple не только превзойдет рыночные ожидания за текущий трехмесячный период, но и опубликует оптимистичные прогнозы на декабрьский квартал.

«Они представили последнюю версию своего iPhone, и она продается гораздо лучше, чем ожидалось… тренды спроса на iPhone компании теперь на высоте», — прокомментировал Арт Хоган, главный рыночный стратег R Riley Wealth.

Ранее акции Apple испытывали давление из-за жесткой конкуренции в Китае и неопределенности относительно возможного введения высоких тарифов в США, которые могут повлиять на ее основные производственные центры в Азии.

Однако недавно бумаги компании начали расти после оглашения о намерении инвестировать дополнительные $100 миллиардов в США — шаг, который может помочь Apple избежать потенциальных тарифов.

Ожидается, что Apple будет отчитываться о квартальных доходах 30 октября после закрытия рынка. Если рост удержится, это будет самый однодневный скачок акций за последние четыре недели.

