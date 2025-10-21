Укрпочта снижает цены на доставку еще в 12 странах мира

Идя навстречу экспортерам, Укрпочта расширяет услугу «Мелкий пакет PRIME» еще на 12 стран (в настоящее время доставка PRIME охватывает уже 86 стран мира), сообщает пресс-служба компании.

Подробности

Теперь отправить посылку по этому тарифу можно в Филиппины, Аргентину, Чехию, Узбекистан, Катар, Боливию, Шри-Ланку, Танзанию, Замбию, Парагвай, Монголию и Азербайджан.

Обновление тарифного пакета позволит украинским экономить до 30% на доставке.

Например: украинские предприниматели часто отправляют за границу аксессуары для волос или украшения, весом до 100 г. Если раньше доставка в Чехию рекомендованным мелким пакетом стоила $7,26, то теперь PRIME-отправка будет стоить всего $5,5.

Сервис PRIME создан для малого и среднего бизнеса, работающего с международными клиентами. Его преимущества:

полный треккинг к моменту вручения;

адресная доставка без подписи;

бесплатный возврат в случае невручения;

оплата только по фактическому весу.

Расширение PRIME — еще один шаг в развитии международных сервисов Укрпочты. В октябре:

компания снизила тарифы на доставку в США на $1,5-$2;

увеличила предельный вес PRIME-отправлений с 2 до 5 кг для Великобритании и еще пяти стран мира.

«Мы хотим, чтобы украинскому бизнесу было проще и выгоднее работать с клиентами в мире. PRIME — это о доступной логистике, скорости и новых возможностях для экспортеров», — отметили в Укрпочте.

С новыми тарифами можно ознакомиться по ссылке .