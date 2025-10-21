Идя навстречу экспортерам, Укрпочта расширяет услугу «Мелкий пакет PRIME» еще на 12 стран (в настоящее время доставка PRIME охватывает уже 86 стран мира), сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта снижает цены на доставку еще в 12 странах мира
Теперь отправить посылку по этому тарифу можно в Филиппины, Аргентину, Чехию, Узбекистан, Катар, Боливию, Шри-Ланку, Танзанию, Замбию, Парагвай, Монголию и Азербайджан.
Обновление тарифного пакета позволит украинским экономить до 30% на доставке.
Например: украинские предприниматели часто отправляют за границу аксессуары для волос или украшения, весом до 100 г. Если раньше доставка в Чехию рекомендованным мелким пакетом стоила $7,26, то теперь PRIME-отправка будет стоить всего $5,5.
Сервис PRIME создан для малого и среднего бизнеса, работающего с международными клиентами. Его преимущества:
- полный треккинг к моменту вручения;
- адресная доставка без подписи;
- бесплатный возврат в случае невручения;
- оплата только по фактическому весу.
Расширение PRIME — еще один шаг в развитии международных сервисов Укрпочты. В октябре:
- компания снизила тарифы на доставку в США на $1,5-$2;
- увеличила предельный вес PRIME-отправлений с 2 до 5 кг для Великобритании и еще пяти стран мира.
«Мы хотим, чтобы украинскому бизнесу было проще и выгоднее работать с клиентами в мире. PRIME — это о доступной логистике, скорости и новых возможностях для экспортеров», — отметили в Укрпочте.
С новыми тарифами можно ознакомиться по ссылке .
