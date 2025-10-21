Компания, связанная с Ripple, привлечет $1 млрд через SPAC для создания казначейства в XRP

Компания Evernorth Holdings, имеющая тесные связи с Ripple Labs, объявила о планах стать публичной путем слияния со специализированной компанией (SPAC) Armada Acquisition Corp. II, которая уже торгуется на Nasdaq. Цель сделки — привлечь более $1 млрд для формирования одного из крупнейших в мире корпоративных казначейств, где основным активом будет криптовалюта XRP. Об этом сообщает Cointelegraph 20 октября.

Детали сделки и финансирования

Ожидается, что транзакция принесет более $1 млрд доходов. Сделка уже заручилась значительной поддержкой: японский финансовый гигант SBI Holdings инвестирует $200 млн. Дополнительное финансирование также ожидается от ключевых игроков криптоиндустрии, включая Ripple, Pantera Capital,Kraken и GSR.

Evernorth заявила, что привлеченные средства будут направлены на покупку токенов XRP на открытом рынке для создания своего казначейства. После завершения слияния объединенная компания, как ожидается, будет торговаться на бирже Nasdaq под тикерным символом XRPN.

Этот шаг может сделать Evernorth одной из первых публичных компаний, которая привяжет свой баланс к XRP, что свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов к цифровым активам.

Новый инструмент для инвесторов

По словам генерального директора Evernorth Ашиша Бирли, новый инвестиционный инструмент призван «ускорить внедрение XRP» на фоне растущего интереса к децентрализованным финансам (DeFi). Это предоставит инвесторам доступ к XRP через традиционный фондовый рынок.

Эта новость появилась вслед за сообщениями о том, что сама Ripple Labs планирует привлечь около $1 млрд через продажу XRP для создания собственного цифрового казначейства. Кроме того, Ripple недавно согласилась приобрести платформу управления корпоративными финансами GTreasury в сделке стоимостью около $1 млрд, чтобы расширить свою инфраструктуру для корпоративных платежей.

Тренд на цифровые казначейства

Инициатива Evernorth является частью более широкой тенденции. В этом году десятки компаний начали накапливать криптовалюты на своих корпоративных балансах.

Это движение в значительной степени связано со стратегией компании MicroStrategy Майкла Сейлора, которая первой среди крупных публичных компаний начала использовать Bitcoin в качестве основного резервного актива. В настоящее время ее резервы выросли до почти 650 000 BTC.

Помимо Bitcoin, корпоративные казначейства начали включать и другие активы, такие как Ether (ETH), Solana (SOL), Ethena (ENA) и другие монеты.

Однако не все разделяют этот оптимизм. Дэн Чао, генеральный директор венчурной фирмы HashKey Capital, отметил, что стратегии цифровых казначейств все еще сталкиваются со скептицизмом со стороны традиционных финансистов.

Дэвид Бейли, генеральный директор компании Nakamoto, специализирующейся на Bitcoin-казначействах, также выразил обеспокоенность. Он утверждает, что низкая эффективность альткойнов подорвала доверие к более широкой модели цифровых казначейств.

Что такое SPAC и экосистема Ripple

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) — это компания без собственной операционной деятельности, которая создается специально для привлечения капитала на бирже с целью дальнейшего слияния с частной компанией, выводя ее на биржу. Это более быстрый и часто более простой способ стать публичной компанией, чем традиционное IPO.

Выход Evernorth на биржу, недавнее приобретение Ripple компании GTreasury (платформы для управления корпоративными финансами) и планы самой Ripple создать собственное казначейство в XRP являются частями единой стратегии. Ripple активно строит инфраструктуру, которая позволит крупным компаниям использовать XRP для международных платежей и управления ликвидностью. Они создают как регулируемые инструменты (Evernorth), так и технологические платформы (GTreasury) для интеграции XRP в традиционные финансовые потоки.

Почему это важно

Эта сделка является знаковой, поскольку она выводит один из крупнейших альткойнов, XRP, на традиционный фондовый рынок США в виде регулируемого инструмента. Для инвесторов это означает возможность получить доступ к XRP через покупку акций (тикер XRPN), подобно тому, как инвесторы покупают акции MicroStrategy, чтобы опосредованно владеть Bitcoin.

Это открывает двери для крупных институциональных фондов, которым правила запрещают покупать криптовалюты напрямую, но позволяют инвестировать в акции. Успех этой сделки может стать мощным сигналом для рынка, что институциональный капитал готов рассматривать не только Bitcoin, но и другие ведущие цифровые активы как часть своих резервных стратегий.

