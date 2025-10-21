Комитет ВР поддержал изменения в Бюджет-2025 в целом: 325 миллиардов пойдут на оборону

Бюджетный комитет поддержал изменения в Бюджет-2025 в целом. Этот бюджет прибавляет +325 млрд грн на оборону. Об этом сообщила глава бюджетного комитета В Р Роксолана Пидласа.

Подробности

Она призвала всех народных депутатов поддержать сегодня в зале голосования этот законопроект за основу и в целом, «поскольку 1−2 ноября средства на выплаты денежного довольствия должны быть перечислены для войск».

«Задержек за все время полномасштабного вторжения не последовало», — отметила Пидласа.

«Законопроект № 14103 предлагает увеличить расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн (не 317 млрд, как сообщили в медиа)», — напоминает она.

Из них (исчерпывающий перечень): +210,9 млрд грн — ВСУ, +99,1 млрд — производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ, +8,1 млрд грн — Национальной гвардии.

Также +4,3 млрд грн — для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи, +1,3 млрд грн — для СБУ, +918 млн грн — Государственной специальной службе транспорта, +83 млн грн — Государственной пограничной службе, +28,8 млн грн — для ГУР МО, +8 млн грн — для СВР.

Покрыть эту сумму планируется из нескольких источников.

Так, 294,3 млрд грн — международная помощь (это 6 млрд евро «безвозвратной ссуды» ERA loans, из европейской доли. Возвращать эти деньги Украине не нужно и проценты за пользование деньгами не начисляются)

Еще 10,4 млрд грн — сокращение невоенных расходов (из них наиболее существенные сокращения: 6,45 млрд — ожидаемая экономия от обслуживания государственного долга и 3 млрд — экономия на гарантийных обязательствах государства, которые в этом году не нуждаются в выплате) и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.

20 млрд грн — ожидаемое увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора, от выплат денежного довольствия военным в ноябре-декабре (поскольку общая сумма расхода на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги от доходов физлиц).

Рассмотрение этих изменений в Бюджет-2025 ожидается в Верховной Раде сегодня, 21 октября.