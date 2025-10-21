Комитет соцполитики согласовал увеличение выплат до 50 тысяч при рождении ребенка

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов ВР согласовал законопроект о детских выплатах ко второму чтению. Рада будет рассматривать его в ближайшее время. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Подробности

Что должно быть из основного:

50 000 грн при рождении ребенка;

7000 грн — пособие по уходу за ребенком до 1 года;

8000 грн — помощь по уходу за ребенком от 1 до 3 лет, если родители вернулись на работу.

По словам Гончаренко, когда закон проголосуют и его подпишет президент — он вступит в силу 1 января 2026 года.

«Важно! Дети, которым еще не исполнился 1 год и они родились до 1 января 2026 года, также имеют право на выплаты!», — написал Гончаренко.

Напомним

Больше денег при рождении ребенка. Единовременная выплата при рождении первого, второго или любого следующего ребенка возрастет до 50 000 грн. Ранее эта сумма составляла 41 280 грн, из которых часть выплачивалась ежемесячно. Теперь — одной суммой.

«Пакунок малюка» — останется, но станет более гибким. Если раньше этот набор можно получить только после рождения ребенка, то теперь его можно будет заказать уже с 36 недели беременности.

Ежемесячная дородовая помощь — 7000 грн. Если у беременной женщины нет страхового стажа (не работает официально), ей будут выплачиваться ежемесячно по 7000 грн в период беременности.

7000 грн ежемесячно на ребенка до 1 года. Если мама, папа или бабушка/дедушка остается дома ухаживать за ребенком до 1 года — государство будет выплачивать пособие (планируется 7000 грн в месяц).

«єЯсли»: помощь родителям, которые возвращаются на работу. Если родитель вышел на работу после того, как ребенку исполнился 1 год — можно получать компенсацию за детсад (приблизительно до 8000 грн ежемесячно). Или же государство будет платить за того родителя, который после года остается дома с ребенком, ЕСВ, чтобы не терялся страховой стаж для пенсии.