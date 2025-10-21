За первые девять месяцев 2025 г. объем производства сельскохозяйственной продукции сократился на 14,0% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в данных Госстата.
Производство агропродукции в Украине упало на 14%
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
Согласно данным, общий Индекс сельскохозяйственной продукции в Украине составил 86,0% от показателя января-сентября 2024 года.
Спад производства наблюдается в обеих отраслях: растениеводство сократилось на 6,4%, а животноводство — на 4,4%.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии