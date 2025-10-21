В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области, сообщает Укравтопром.
Где покупают больше новых авто: топ-5 регионов Украины в сентябре
Подробности
Эти региональные рынки обеспечили 67% сентябрьских продаж новых легковых автомобилей.
Топ-5 регионов Украины в сентябре
За месяц в столице приобрели — 2198 автомобилей.
- В Киевской области было зарегистрировано — 727 ед.
- Регистрацию Днепропетровщины получили 538 авто.
- В Одесской обл. — 368 ед.
- В Харьковской области — 364 ед.
Бестселлером месяца на рынке новых авто Киевщины, Днепропетровской и Харьковской обл. был электромобиль VW ID.UNYX.
В столице чаще покупали Renault Duster. Лидер Одесской области — BYD Song Plus.
Источник: Минфин
