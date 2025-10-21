Multi от Минфин
українська
21 октября 2025, 11:13

Где покупают больше новых авто: топ-5 регионов Украины в сентябре

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области, сообщает Укравтопром.

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области, сообщает Укравтопром.

Эти региональные рынки обеспечили 67% сентябрьских продаж новых легковых автомобилей.
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Эти региональные рынки обеспечили 67% сентябрьских продаж новых легковых автомобилей.

Топ-5 регионов Украины в сентябре

За месяц в столице приобрели — 2198 автомобилей.

  • В Киевской области было зарегистрировано — 727 ед.
  • Регистрацию Днепропетровщины получили 538 авто.
  • В Одесской обл. — 368 ед.
  • В Харьковской области — 364 ед.

Бестселлером месяца на рынке новых авто Киевщины, Днепропетровской и Харьковской обл. был электромобиль VW ID.UNYX.

В столице чаще покупали Renault Duster. Лидер Одесской области — BYD Song Plus.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей
Комментарии - 1

Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
21 октября 2025, 14:47
За 2025 рік елітних машин імпортували приблизно стільки ж, як за попередні три роки разом узяті. У 2025 році до України завезли 11 998 дорогих авто преміумкласу вартістю понад 2,5 млн грн.
