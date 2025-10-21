Украина внедрит ИИ в государственную статистику

Госстат и Microsoft Украина подписали меморандум о сотрудничестве для модернизации статистической системы, внедрения облачных технологий и решений на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте Госстата. Первые ИИ-проекты представят осенью 2025 года.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Партнерство подразумевает модернизацию статистической инфраструктуры, внедрение облачных и гибридных решений, создание централизованных платформ данных и развитие систем защиты информации.

Компании планируют оптимизировать бизнес-процессы Госстата и использовать ИИ и машинное обучение для аналитики.

«Сегодня пришло время инноваций. Использование решений Microsoft поможет сделать статистику более удобной, прозрачной и понятной для бизнеса, государства и граждан», — отметил Артем Рудько, заместитель председателя Госстата.

По словам генерального директора Microsoft Украина Леонида Полупана, «сильная статистическая система помогает бизнесу ориентироваться, государству — принимать решения, а обществу — развиваться».

Первые общие проекты с искусственным интеллектом в сфере статистики планируется презентовать осенью 2025 года.