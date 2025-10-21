Multi от Минфин
українська
21 октября 2025, 12:27

Госгеокадастр запустил электронную выписку из земельного кадастра

Украина сделала еще один шаг к полной цифровизации земельных отношений. Отныне все владельцы земли, арендаторы и бизнес, работающий с земельными участками, могут получить выписку из Государственного земельного кадастра (ГЗК) вместе со сведениями о правах из Государственного реестра прав на недвижимое имущество — полностью онлайн, сообщают аналитики MRG Outsourcing.

Украина сделала еще один шаг к полной цифровизации земельных отношений.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Новый функционал, официально введенный Госгеокадастром, стал частью стратегии государства «Государство в смартфоне» и открыл реальный путь к интеграции ключевых реестров — земельного и имущественного — в единую цифровую экосистему.

Единая цифровая база для рынка земли

Впервые в истории украинского кадастра два базовых государственных реестра — кадастровый и реестр прав — начали автоматическое взаимодействие.

Раньше предпринимателям и юристам приходилось заказывать отдельные документы из разных источников, тратить время на подтверждение, сверку и ожидание. Теперь система формирует единый электронный документ, содержащий все необходимые данные о земельном участке и правах на него.

Пользователь может заказать выписку через электронный кабинет на портале e.land.gov.ua и получить его в режиме реального времени, без участия чиновников или ожидания в очереди.

По желанию документ можно получить также в бумажном виде через ЦНАП.

Что содержит электронная выписка

Электронная выписка — это не просто справка. Это полноценный юридический документ, объединяющий:

  • данные из Поземельной книги, включая официальные характеристики участка;
  • информацию из Государственного реестра прав — собственность, аренда, ипотека, сервитуты, обременения;
  • данные об участках недр, предоставленных в пользование на основании специальных разрешений;
  • ссылки на документы, которые явились основанием для внесения ограничений в использовании земли.

В состав выписки входит кадастровый план — официальное копирование из кадастровой карты соответствующей территории.

Цена и способ оплаты

Услуга платная, но максимально упрощенная. Оплата производится онлайн через электронные платежные средства непосредственно на портале.

Согласно обновленным положениям Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», с 1 января 2025 года действуют следующие тарифы:

  • 80 грн — за получение выписки в бумажной форме;
  • 40 грн — за получение в электронной форме.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
