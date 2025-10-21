Украина сделала еще один шаг к полной цифровизации земельных отношений. Отныне все владельцы земли, арендаторы и бизнес, работающий с земельными участками, могут получить выписку из Государственного земельного кадастра (ГЗК) вместе со сведениями о правах из Государственного реестра прав на недвижимое имущество — полностью онлайн, сообщают аналитики MRG Outsourcing.
Госгеокадастр запустил электронную выписку из земельного кадастра
Подробности
Новый функционал, официально введенный Госгеокадастром, стал частью стратегии государства «Государство в смартфоне» и открыл реальный путь к интеграции ключевых реестров — земельного и имущественного — в единую цифровую экосистему.
Единая цифровая база для рынка земли
Впервые в истории украинского кадастра два базовых государственных реестра — кадастровый и реестр прав — начали автоматическое взаимодействие.
Раньше предпринимателям и юристам приходилось заказывать отдельные документы из разных источников, тратить время на подтверждение, сверку и ожидание. Теперь система формирует единый электронный документ, содержащий все необходимые данные о земельном участке и правах на него.
Пользователь может заказать выписку через электронный кабинет на портале e.land.gov.ua и получить его в режиме реального времени, без участия чиновников или ожидания в очереди.
По желанию документ можно получить также в бумажном виде через ЦНАП.
Что содержит электронная выписка
Электронная выписка — это не просто справка. Это полноценный юридический документ, объединяющий:
- данные из Поземельной книги, включая официальные характеристики участка;
- информацию из Государственного реестра прав — собственность, аренда, ипотека, сервитуты, обременения;
- данные об участках недр, предоставленных в пользование на основании специальных разрешений;
- ссылки на документы, которые явились основанием для внесения ограничений в использовании земли.
В состав выписки входит кадастровый план — официальное копирование из кадастровой карты соответствующей территории.
Цена и способ оплаты
Услуга платная, но максимально упрощенная. Оплата производится онлайн через электронные платежные средства непосредственно на портале.
Согласно обновленным положениям Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», с 1 января 2025 года действуют следующие тарифы:
- 80 грн — за получение выписки в бумажной форме;
- 40 грн — за получение в электронной форме.
