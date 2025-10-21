Австралия и США заключили многомиллиардную сделку

Австралия и Соединенные Штаты в понедельник подписали крупное инвестиционное соглашение, которое включает миллиарды долларов в проекты по добыче критически важных минералов, оборонные системы и другие инвестиции, согласно заявлению Белого дома.

Детали

Сделка обязывает обе страны инвестировать более $3 млрд в проекты по добыче критически важных минералов в течение следующих шести месяцев. Кроме того, Пентагон инвестирует в завод по переработке галлия в Западной Австралии.

В рамках соглашения Австралия приобретет беспилотные подводные аппараты Anduril на сумму $1,2 млрд и получит вертолеты Apache по отдельной сделке на сумму $2,6 млрд.

Австралийские пенсионные фонды значительно увеличат свои инвестиции в Соединенные Штаты, достигнув $1,44 трлн к 2035 году — почти на $1 трлн больше, чем текущие уровни.

Соглашение также включает инвестиции в размере $2 млрд со стороны Австралии в американские компании для своей Объединенной системы управления воздушным боем.