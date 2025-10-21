У Трампа не поддержали план ЕС по конфискации российских активов

США выступают против плана Европейского Союза по расширению использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лиц, осведомленных о ходе обсуждений, которые высказались на условиях анонимности.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

По словам источников, американские чиновники в ходе переговоров на полях заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне сообщили своим европейским коллегам, что в настоящее время они не присоединятся к инициативе.

Один из источников отметил, что США объяснили причину своего нежелания возможными рисками для стабильности рынка. Другой источник сообщил, что на данном этапе США просто не взяли на себя никаких обязательств.

Контекст

Это решение является препятствием для планов ЕС, который пытается привлечь остальные страны G7 к реализации плана использования замороженных активов Центрального банка россии в качестве обеспечения для выпуска ссуд на сумму до 140 млрд евро ($160 млрд) в поддержку Украины.

Европейская комиссия готовит детальный проект механизма, но не опубликует его до того, как лидеры ЕС дадут свое согласие, что предположительно состоится на саммите в Брюсселе в конце этой недели, отмечает медиаресурс.

Европейские чиновники выразили разочарование решением США, особенно ввиду того, что ранее администрация Трампа призвала ЕС активнее использовать замороженные российские средства. Хотя объем активов, находящихся под юрисдикцией США, незначителен, поддержка Вашингтона была бы положительным сигналом для других стран, отмечает издание.

Большая часть из 280 миллиардов евро замороженных российских активов хранится в Европе, в основном в бельгийском депозитарии Euroclear. Процентный доход от этих активов уже направляется Украине, но ЕС рассматривает возможность предоставления новых ссуд под их обеспечение как способ мобилизации дополнительного финансирования.