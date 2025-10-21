Кабмин выделил 6 миллиардов гривен на защиту критической инфраструктуры

Кабинет министров выделит более 6 млрд гривен из резервного фонда госбюджета на меры по укреплению обороноспособности государства и предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Об этом говорится в правительственном распоряжении № 1135-р от 18 октября 2025 года.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Согласно документу средства будут направлены на строительство защитных сооружений объектов критической инфраструктуры в топливно-энергетическом секторе, подсекторе железнодорожного транспорта, в частности, защиту тяговых подстанций с напряжением 110−150 кВ, а также в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Из предусмотренных 6,009 млрд грн Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры получит почти 800,5 млн грн для нужд АО «Укрзализныця». Еще более 5,2 млрд грн будут распределены между областными государственными (военными) администрациями, перечень которых определен отдельным приложением к распоряжению.

Так, ответственные органы должны в установленные сроки согласовать с профильными министерствами и Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры перечень подлежащих защите объектов критической инфраструктуры, а также детализированный перечень расходов.

До 26 декабря 2025 года ответственные учреждения должны подать отчет об использовании средств в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Министерство финансов и Государственную казначейскую службу.