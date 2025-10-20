Multi от Минфин
20 октября 2025, 19:31

Uber предлагает водителям новый заработок, связанный с ИИ

Компания Uber Technologies Inc. запускает для своих водителей в США новую возможность заработка — выполнение задач, связанных с маркировкой данных. Эта функция, названная «цифровые задачи», будет доступна в приложении для водителей и позволит им получать доход в свободное от поездок время, поддерживая бизнес компании в сфере искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg.

Компания Uber Technologies Inc.

Что такое «цифровые задания»?

Осенью этого года некоторые водители Uber в США увидят в своем приложении новый раздел «цифровые задания». Он будет предлагать простые поручения, которые можно выполнить за несколько минут на смартфоне, находясь вне автомобиля.

По словам директора по продуктам Uber Сачина Кансала, на начальном этапе задания будут включать загрузку документов, например меню ресторанов, или запись аудиофрагментов, где водитель озвучивает определенный сценарий на разных языках. Со временем перечень заданий будет расширяться, а оплата будет зависеть от сложности и времени, необходимого на выполнение.

Стратегия Uber в сфере ИИ

Эта инициатива является частью стратегии Uber по укреплению позиций на рынке искусственного интеллекта. Компания стремится заработать на растущем спросе на качественные наборы данных, которые требуют проверки и маркировки людьми для обучения ИИ-моделей. Подразделение Uber AI Solutions уже предлагает такие услуги другим компаниям, привлекая к работе независимых подрядчиков.

Для сравнения, компания Scale AI, работающая в этой же сфере, ранее в этом году получила более $14 млрд инвестиций от Meta и сейчас оценивается в более чем $29 млрд, что свидетельствует об огромном потенциале этого рынка.

Не замена водителям, а дополнительный доход

Сачин Кансал подчеркнул, что запуск «цифровых задач» не связан с потенциальным вытеснением водителей из-за распространения беспилотных автомобилей. По его словам, это скорее способ привлечь и удержать водителей, предоставив им больше возможностей для заработка.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
