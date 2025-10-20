Доллар и евро подешевели в понедельник, 20 октября на украинском межбанке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Межбанк: доллар и евро подешевели в понедельник
Открытие 20 октября
Закрытие 20 октября
Изменения
41,74/41,77
41,68/41,71
6/6
48,67/48,69
48,55/48,57
12/12
Средний курс в банках: 41,50−41,95 грн/доллар, 48,45−49,10 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,75−41,85, евро — 48,85−49,00 грн.
Источник: Минфин
