Недвижимость на Бали: прибыльные инвестиции и возможные риски (видео)

Выгодно ли инвестировать в недвижимость на Бали?

В этом выпуске мы общаемся с Баселем Хуари, основателем компании TEUS Group, реализующей проекты для инвесторов на острове.

Обсуждаем, почему Бали стал одним из самых привлекательных направлений для инвесторов, как формируется доходность и что нужно знать перед покупкой. В видео разбираем реальные кейсы: сколько стоит вилла, какой доход можно получить от аренды и когда вложения окупаются.

Объясняем, как работает местное законодательство для иностранцев, какие налоги придется платить и какие риски следует учесть.

Также говорим о том, кто покупает недвижимость на Бали сегодня, чем интересен этот рынок украинцам и какие возможности он открывает.