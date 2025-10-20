HSBC прогнозирует, что цена на золото достигнет $5000 за унцию в 2026 году

HSBC повысил свой прогноз средней цены на золото на 2025 год на $100 до $3455 за унцию, ссылаясь на геополитическую напряженность, экономическую неопределенность и ослабление доллара США, а прогнозируемые цены могут достигнуть $5000 в 2026 году.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

«Рост цен на золото, вероятно, поддерживался в течение первой половины 2026 года из-за геополитических рисков, неопределенности экономической политики и роста государственного долга», — говорится в примечании банка.

В отличие от предыдущих прогнозов, HSBC считает, что многие новые участники рынка золота, вероятно, останутся даже после того, как рост утихнет — не обязательно из-за роста цен, а благодаря роли золота как диверсификатора и безопасного актива.

Хотя ожидается, что цикл понижения ставок Федеральной резервной системы США будет поддерживать цены на золото, его положительное влияние, как правило, уменьшается с уменьшением цикла, отметил банк.

ANZ прогнозирует, что цена на золото достигнет пика около $4600 за унцию до июня 2026 года, после чего во второй половине года последует постепенное снижение, поскольку ФРС завершит цикл смягчения монетарной политики и появится ясность экономического роста США и торговой тарифной политики.