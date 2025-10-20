Удачный дебют: акции производителя подводных лодок TKMS взлетели на 60%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 октября 2025, 17:47 Читати українською

Удачный дебют: акции производителя подводных лодок TKMS взлетели на 60%

Акции немецкого производителя подводных лодок и фрегатов Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) показали стремительный рост во время первичного размещения на Франкфуртской фондовой бирже. Первая цена составила 60 евро, что значительно превысило ожидания аналитиков и обеспечило компании рыночную стоимость в 3,8 млрд евро. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt 20 октября.

Акции немецкого производителя подводных лодок и фрегатов Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) показали стремительный рост во время первичного размещения на Франкфуртской фондовой бирже.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Неожиданный успех на фоне спроса на оборонный сектор

Выход TKMS на биржу оказался гораздо более успешным, чем прогнозировали эксперты. Аналитики ожидали, что рыночная стоимость компании составит от 2,3 до 2,7 млрд евро, однако она сразу достигла 3,8 млрд евро. В течение первых часов торгов акции компании взлетели в цене почти на 60%, достигнув пикового значения в 96 евро.

Такой ажиотаж отражает высокий интерес инвесторов к оборонной промышленности, который резко возрос после полномасштабного вторжения россии в Украину. Благодаря успешному дебюту TKMS мгновенно стала одной из самых дорогих оборонных компаний Германии.

Цена выделения для Thyssen-Krupp

Компания TKMS была выделена из промышленного конгломерата Thyssen-Krupp. В рамках этого процесса акционеры Thyssen-Krupp получили 49% акций TKMS (по принципу одна акция TKMS за каждые 20 акций материнской компании). Сам конгломерат Thyssen-Krupp сохранил за собой контрольный пакет в 51%, что позволяет ему и в дальнейшем оказывать стратегическое влияние на морской бизнес.

Несмотря на успех дочерней компании, акции самой Thyssen-Krupp упали примерно на 20% до 9,69 евро. Такая реакция рынка связана с тем, что инвесторы отреагировали на отделение высокорентабельного подразделения, которое теперь будет развиваться самостоятельно.

Заполненные портфели заказов и будущие контракты

TKMS является мировым лидером в производстве неатомных подводных лодок, а также строит фрегаты и корветы. Компания имеет богатую историю, берущую начало в 1838 году, и в настоящее время насчитывает около 8300 сотрудников.

Портфель заказов компании заполнен на годы вперед и в настоящее время оценивается в 18,5 млрд евро. Ключевым контрактом является строительство десяти подводных лодок класса 212CD (шесть для Германии и четыре для Норвегии), что обеспечивает загрузку верфей до начала 2040-х годов.

Кроме того, TKMS борется за крупный контракт на строительство от восьми до двенадцати подводных лодок для Канады. Главным конкурентом в этом тендере является верфь из Южной Кореи.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами