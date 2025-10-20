Удачный дебют: акции производителя подводных лодок TKMS взлетели на 60%

Акции немецкого производителя подводных лодок и фрегатов Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) показали стремительный рост во время первичного размещения на Франкфуртской фондовой бирже. Первая цена составила 60 евро , что значительно превысило ожидания аналитиков и обеспечило компании рыночную стоимость в 3,8 млрд евро. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt 20 октября.

Неожиданный успех на фоне спроса на оборонный сектор

Выход TKMS на биржу оказался гораздо более успешным, чем прогнозировали эксперты. Аналитики ожидали, что рыночная стоимость компании составит от 2,3 до 2,7 млрд евро, однако она сразу достигла 3,8 млрд евро. В течение первых часов торгов акции компании взлетели в цене почти на 60%, достигнув пикового значения в 96 евро.

Такой ажиотаж отражает высокий интерес инвесторов к оборонной промышленности, который резко возрос после полномасштабного вторжения россии в Украину. Благодаря успешному дебюту TKMS мгновенно стала одной из самых дорогих оборонных компаний Германии.

Цена выделения для Thyssen-Krupp

Компания TKMS была выделена из промышленного конгломерата Thyssen-Krupp. В рамках этого процесса акционеры Thyssen-Krupp получили 49% акций TKMS (по принципу одна акция TKMS за каждые 20 акций материнской компании). Сам конгломерат Thyssen-Krupp сохранил за собой контрольный пакет в 51%, что позволяет ему и в дальнейшем оказывать стратегическое влияние на морской бизнес.

Несмотря на успех дочерней компании, акции самой Thyssen-Krupp упали примерно на 20% до 9,69 евро. Такая реакция рынка связана с тем, что инвесторы отреагировали на отделение высокорентабельного подразделения, которое теперь будет развиваться самостоятельно.

Заполненные портфели заказов и будущие контракты

TKMS является мировым лидером в производстве неатомных подводных лодок, а также строит фрегаты и корветы. Компания имеет богатую историю, берущую начало в 1838 году, и в настоящее время насчитывает около 8300 сотрудников.

Портфель заказов компании заполнен на годы вперед и в настоящее время оценивается в 18,5 млрд евро. Ключевым контрактом является строительство десяти подводных лодок класса 212CD (шесть для Германии и четыре для Норвегии), что обеспечивает загрузку верфей до начала 2040-х годов.

Кроме того, TKMS борется за крупный контракт на строительство от восьми до двенадцати подводных лодок для Канады. Главным конкурентом в этом тендере является верфь из Южной Кореи.