20 октября 2025, 17:05 Читати українською

Трамп снова угрожает Индии из-за импорта российской нефти

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал ему прекратить закупки российской нефти. Трамп предупредил, что если Нью-Дели не выполнит это обещание, страна и в дальнейшем будет платить «массовые» пошлины, которые уже действуют. Об этом сообщает Reuters 20 октября.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал ему прекратить закупки российской нефти.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Противоречивые заявления и ультиматум

Во время беседы с журналистами Дональд Трамп в очередной раз поднял тему индийских закупок энергоносителей в России. «Я говорил с премьер-министром Индии Моди, и он сказал, что не будет заниматься российской нефтью», — заявил Трамп.

Когда журналисты напомнили ему, что индийская сторона ранее отрицала факт такого разговора, Трамп ответил прямой угрозой: «Но если они хотят так говорить, то они просто продолжат платить массовые пошлины, а они этого не хотят».

Это уже не первое подобное заявление американского президента. В прошлую среду он выступил с аналогичным утверждением, на что Министерство иностранных дел Индии ответило, что ему неизвестно о таком телефонном разговоре. В индийском ведомстве тогда подчеркнули, что главным приоритетом для Нью-Дели является «защита интересов индийского потребителя».

Нефть как камень преткновения

Закупка российской нефти Индией является одним из главных раздражителей в торговых переговорах между двумя странами. Трамп утверждает, что половина введенных им 50% пошлин на индийские товары является прямым ответом на эти закупки. Позиция Вашингтона заключается в том, что доходы от продажи нефти финансируют войну России в Украине.

Индия стала крупнейшим морским покупателем российской нефти после 2022 года, когда западные страны ввели санкции против Москвы и отказались от ее энергоносителей.

Несмотря на жесткую риторику, индийский чиновник на условиях анонимности сообщил в субботу, что торговые переговоры с США проходят в «доброжелательной» манере.

Реальные объемы импорта

Заявления американских чиновников о сокращении импорта противоречат имеющимся данным. На прошлой неделе представитель Белого дома утверждал, что Индия якобы вдвое сократила закупки российской нефти.

Однако источники в Индии отрицают сокращение. Они объясняют, что местные нефтеперерабатывающие заводы уже разместили заказы на загрузку в ноябре, а некоторые партии прибудут в декабре. Таким образом, любое реальное сокращение, если оно произойдет, отразится в статистике не раньше декабря или января.

Более того, по оценкам аналитической компании Kpler, в этом месяце импорт российской нефти в Индию должен вырасти примерно на 20% и достичь 1,9 миллиона баррелей в сутки. Это связано с тем, что Россия наращивает экспорт после атак украинских беспилотников на ее нефтеперерабатывающие заводы.

Торговая война США и Индии: цифры и факты

Торговое противостояние между Вашингтоном и Нью-Дели, которое обострилось из-за российской нефти, имеет реальное экономическое измерение. США являются крупнейшим торговым партнером Индии, поэтому введенные пошлины очень болезненны для индийской экономики.

Администрация Трампа ввела пошлины в 50% на большинство индийских товаров в августе 2025 года. Половина этой пошлины — 25% — была прямо названа штрафом за покупку нефти в РФ. Эти тарифы охватывают более 60% индийского экспорта в США и уже привели к резкому падению поставок. Особенно пострадали трудоемкие отрасли, такие как текстильная промышленность, производство ювелирных изделий и кожаных товаров, где фиксируются остановки производств.

В то же время Индия является ключевым покупателем российской нефти. После полномасштабного вторжения в Украину Индия, пользуясь большими скидками, начала массово скупать сырье в РФ. В 2024 году на российскую нефть приходилось более 40% всего нефтяного импорта Индии. Несмотря на давление США, Нью-Дели не хочет отказываться от дешевого ресурса, который поддерживает его экономику.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
