В обход россии: Vodafone начнет строительство подводной кабельной системы Kardesa

Vodafone Group и Vodafone Украина приступят к строительству подводной кабельной системы Kardesa, которая соединит Украину, Болгарию, Турцию и Грузию. Новый маршрут пройдет по Черному морю и станет частью цифрового коридора, который объединит Европу и Азию, — в обход России, сообщает Минцифры.

Подробности

Цель проекта — повысить надежность и безопасность связи в Черноморском регионе, а также создать альтернативный маршрут, обходящий территорию России.

В Европе главным партнером выступает глобальный Vodafone. А участок подводного кабеля по дну Черного моря будет финансироваться, в том числе украинским Vodafone и реализовываться вместе с Минцифрой.

Почему это важно для Украины

Цифровой суверенитет и безопасность. Кабель значительно повысит надежность и устойчивость украинской телекоммуникационной инфраструктуры.

Новый транзитный потенциал. Украина станет ключевым транзитным звеном между Европой и Азией.

Инвестиции и рабочие места. Проект будет стимулировать развитие инфраструктуры (дата-центры, точки обмена трафиком) и цифровой экономики, будет способствовать привлечению инвестиций и создаст новые рабочие места (особенно инженеров, проектных менеджеров и IT-специалистов).

Kardesa добавит дополнительно 500 Тбит/с пропускной способности для Черноморского региона. Это критически важно для роста объема трафика от 5G, ИИ и стриминговых сервисов. Стоимость проекта — более 100 миллионов евро.

Строительство первого участка — в Болгарии — начнется в 2027 году. В Украине все работы будут проводиться исключительно в международно признанных безопасных зонах и при стабильности и безопасности в регионе.

Проект Kardesa — важный шаг к интеграции Украины в глобальные цифровые проекты и укрепление позиции стратегического цифрового хаба.