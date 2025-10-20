Multi от Минфин
20 октября 2025, 15:25

IKEA инвестирует рекордные €720 миллионов в леса Прибалтики

IKEA объявила о приобретении лесных угодий в Латвии и Эстонии на рекордную сумму €720 миллионов ($840 миллионов). Эта сделка, которая является крупнейшей в истории компании, направлена на обеспечение стабильного и экологически ответственного источника сырья для производства мебели. Об этом сообщает Bloomberg 20 октября.

IKEA объявила о приобретении лесных угодий в Латвии и Эстонии на рекордную сумму €720 миллионов ($840 миллионов).

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали рекордной сделки

Инвестиционное подразделение группы, Ingka Investments, покупает около 153 000 гектаров земли у шведской ассоциации владельцев лесов Sodra. Почти 90% этой территории покрыто лесами. В компании отмечают, что эта покупка соответствует ее долгосрочной стратегии устойчивого инвестирования и укрепления местных цепочек создания стоимости.

Управляющий директор Ingka Investments Петер ван дер Пул заявил, что компания стремится к «поколенческому взгляду» как на управление лесами, так и на обеспечение IKEA возобновляемыми материалами. План предусматривает партнерство с местными балтийскими лесопилками и производителями панелей для переработки древесины непосредственно в регионе. Соглашение еще должно получить одобрение регулирующих органов.

Стратегия Ingka Group

Ingka Group, которая управляет магазинами IKEA на 31 рынке и обеспечивает 87% мировых розничных продаж бренда, уже управляет 331 000 гектаров лесных угодий в семи странах. Компания принадлежит благотворительному фонду и реинвестирует прибыль в бизнес и проекты устойчивого развития вместо выплаты дивидендов.

Эта сделка доводит общий объем недавних инвестиций Ingka до более чем €1 миллиарда. Среди других недавних покупок — логистическая ИИ-платформа Locus, флагманская недвижимость на Манхэттене для второго магазина IKEA и миноритарная доля в Vanguard Renewables, компании, которая превращает пищевые отходы в возобновляемый природный газ.

Что такое ответственное управление лесами?

Когда компании, такие как IKEA, говорят о «устойчивом» или «ответственном» управлении лесами, они чаще всего имеют в виду соблюдение стандартов, разработанных международными организациями, в частности Лесным попечительским советом (Forest Stewardship Council, FSC). IKEA является одним из основателей FSC и требует, чтобы вся древесина в ее цепочке поставок соответствовала этим стандартам.

Ответственное лесопользование по стандартам FSC предполагает соблюдение трех ключевых принципов:

  • Экологическая ответственность: обеспечение того, чтобы заготовка древесины не наносила ущерба биоразнообразию, продуктивности и экологическим процессам леса. Это включает сохранение старых лесов, защиту редких видов и восстановление лесных насаждений.
  • Социальная польза: уважение прав местных общин и коренных народов, а также создание безопасных условий труда для работников лесной отрасли.
  • Экономическая жизнеспособность: управление лесами таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную прибыльность без ущерба для лесных ресурсов, экосистем или местных сообществ.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
