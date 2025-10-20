Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Соответствующие законопроекты № 14128 и № 14129 зарегистрированы в парламенте.

Подробности

Согласно документам, военное положение и мобилизация будут продлены с 5 ноября на еще 90 дней, до 3 февраля 2026 года.

Это будет уже 17-е голосование за эти вопросы с начала полномасштабного вторжения.