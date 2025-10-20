РФ будет иметь дефицит почти $100 млрд в 2026 году — Зеленский

РФ в следующем году будет иметь значительный бюджетный дефицит в размере почти $100 млрд, еще месяц назад эта цифра составляла $71 млрд, сообщил во время встречи с журналистами в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«Уже сейчас мы считаем, что в следующем году у россии будет значительный дефицит — почти 100 миллиардов долларов. Мы видели документы — месяц назад эта цифра составляла 71 миллиард, но мы видим, что проблем у них действительно стало больше», — сказал Зеленский.

По его словам, если Индия действительно начнет покупать меньше энергоносителей в россии, это поможет Украине.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности приостановить покупку российской нефти. По мнению Трампа, «теперь нужно, чтобы Китай сделал то же самое».

В МИД Индии на фоне этих заявлений сказали, что власти страны при принятии решений по закупкам нефти и газа ориентируются на защиту интересов индийских потребителей.