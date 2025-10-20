Multi от Минфин
20 октября 2025, 13:56 Читати українською

Зеленский: Американские энергетические компании стремятся выйти на рынок Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительной заинтересованности американских энергетических компаний в выходе на украинский рынок, что является частью глобального процесса вытеснения России из европейского энергетического пространства. Во время воскресной встречи с журналистами глава государства обозначил три ключевых направления потенциального сотрудничества с США: газ, атомная энергетика и нефть. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительной заинтересованности американских энергетических компаний в выходе на украинский рынок, что является частью глобального процесса вытеснения России из европейского энергетического пространства.

Эти заявления прозвучали на фоне недавних визитов украинской делегации в США, во время которых состоялись встречи с министром энергетики США Крисом Райтом и руководителями ведущих американских энергетических компаний, в частности Bechtel, GE Vernova, Holtec International, Venture Global и Westinghouse Electric Company.

«Американцы все равно полностью вытеснят российский газ из Европы. Мы должны понять — несмотря на те или иные договоренности — Россия проиграла Европу американцам. Безусловно, Украина помогла. Американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок», — сказал Зеленский.

Газовый проект: LNG-терминал в Одессе

Одним из главных проектов, который Украина представила в Белом доме и американским компаниям, является строительство терминала для сжиженного природного газа (LNG) в Одессе. По словам президента, реализация этого проекта потребует договоренностей с Турцией о проходе танкеров через пролив Босфор.

Эта инициатива является частью более широкой стратегии Украины по диверсификации источников поставок газа. НАК «Нафтогаз Украины» уже ведет переговоры с американскими производителями о прямых поставках LNG.

Атомная энергетика: 9 новых блоков с Westinghouse

Вторым стратегическим направлением является развитие атомной энергетики в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse. Президент сообщил о договоренности по строительству в Украине девяти новых энергоблоков по американской технологии AP1000.

«Мы можем построить дополнительные 9 блоков в Украине, если будем сотрудничать с американцами», — заявил Зеленский, отметив, что к этому проекту уже есть интерес со стороны финансовых институтов США.

Сотрудничество с Westinghouse уже продолжается: в апреле 2024 года на Хмельницкой АЭС началось строительство 5-го и 6-го энергоблоков по этой технологии. Этот шаг является частью стратегии полного отказа от российского ядерного топлива и технологий.

Нефтяной интерес

Третьим важным аспектом является нефтяной сектор. По словам президента, США заинтересованы в полном прекращении поставок российской нефти.

«У нас есть труба Одесса-Броды. И США хотят, чтобы российский газ — ноль, и российская нефть — ноль», — пояснил Зеленский.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
