Украинцы стали чаще жаловаться на коллекторов: В этом году жалоб уже больше, чем за весь прошлый год

Более 3,1 тысячи жалоб о деятельности коллекторских компаний получил Национальный банк Украины за последние 4 года. Из них около тысячи жалоб уже поступило в этом году. Об этом сообщает Опендатабот.

Более 3,1 тысячи жалоб о деятельности коллекторских компаний получил Национальный банк Украины за последние 4 года.

Подробности

В настоящее время 74 коллекторских компании работают в Украине, а их совокупный доход за прошлый год составил более 1 млрд грн. Владельцем каждой 9 коллекторской компании является один и тот же человек.

3101 жалобу на деятельность коллекторских компаний получил НБУ с момента вступления в силу нового закона о коллекторской деятельности в 2021 году. Более 60% этих жалоб поступило за последние два года.

958 жалоб на коллекторов уже зафиксировали в этом году. Это уже больше, чем за прошлый год. В среднем Нацбанк получает 104 обращения в месяц — на треть больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в 2023-м.

Стоит отметить, что с 2021 года обращаться к должникам могут только те коллекторы, зарегистрированные в Реестре коллекторских компаний НБУ. Из-за нарушения правил работы, описанных в законе, недобродетели могут попасть под санкции: от штрафа до ограничения работы и даже исключения из реестра.

82 коллекторские компании были включены в специальный реестр НБУ с начала работы Реестра. Активнее всего регистрация проходила в первый год — тогда в список попали 62 компании. В дальнейшем процесс значительно замедлился: в 2022 году добавилось только пять компаний, а в 2025 году пока только одна. В настоящее время в Реестре остаются 74 компании.

Кто потерял право

За это время 8 компаний потеряли право работать на рынке: половина — по собственному желанию, остальные из-за нарушений требований. Среди исключенных две компании с одинаковым названием «Кредитная Исполнительная Служба», принадлежавшие британской EXTRA VENTURE LTD.

Более 70% коллекторских компаний из Реестра зарегистрированы в столице — 54 фирмы. Еще 6 работают в Запорожской области и 5 — в Черниговской.

1,01 млрд грн достиг совокупный доход 74 коллекторских компаний за прошлый год, а чистая прибыль — 384,7 млн грн.

Абсолютным лидером стала финансовая компания «ЕАПБ», входящая в финансово-промышленную группу ТАС Сергея Тигипко. Ее доход в 2024 году составил 409,2 млн грн, прибыль — 156,4 млн грн. Вместе со связанной компанией «ЕАПБ», также находящейся в Реестре, группа ТАС обеспечила 41% дохода всей индустрии и 80% чистой прибыли.

В тройку лидеров также вошли «Смартфинанс» с доходом 90,3 млн грн (владельцы — Ольга Дума и Александр Дрозд) и «Кредитэкспресс Юкрейн Э Л.ЭЛ.СИ.» (71,3 млн грн, бенефициар — швед Йоста Леннарт Огрен). Вместе со второй компанией этого владельца «Дебтфорт Украина» они получили почти 93 млн грн дохода.

