українська
20 октября 2025, 12:43

Украина — среди главных целей кибератак в мире, — отчет Microsoft

В первой половине 2025 года Украина заняла пятое место в мире и третье в Европе по количеству кибератак, став одной из главных мишеней для злоумышленников. Почти каждая десятая кибератака в Европе (9,5%) была направлена именно против украинских целей. Об этом говорится в ежегодном отчете Microsoft Digital Defense Report 2025, передает «Интерфакс-Украина».

В первой половине 2025 года Украина заняла пятое место в мире и третье в Европе по количеству кибератак, став одной из главных мишеней для злоумышленников.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Несмотря на это, эксперты отмечают чрезвычайную устойчивость и инновационность Украины в сфере кибербезопасности. «Ускоряя внедрение облачных технологий, применяя ИИ для защиты критической инфраструктуры и стимулируя инновации, страна формирует цифровую устойчивость, которая вдохновляет далеко за ее пределами», — отметила Ренате Страздина, технологический директор Microsoft в кластере стран Северной Европы.

Деньги — главный мотив, данные — главная цель

Отчет развеивает миф о тотальном доминировании кибершпионажа. Подавляющее большинство атак имеет финансовую мотивацию.

  • Более 52% кибератак с известными мотивами связаны с вымогательством и программами-вымогателями.
  • Лишь 4% атак приходится на кибершпионаж.
  • В 80% случаев главной целью злоумышленников является похищение данных.

Microsoft отмечает, что ежедневно обрабатывает более 100 триллионов сигналов безопасности и блокирует около 4,5 млн новых попыток атак вредоносного программного обеспечения.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
