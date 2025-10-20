Инвестируйте в бутиковый комплекс Bubbles вместе с InvestMarket от «Минфин»

В каталоге InvestMarket от «Минфина» появился новый инвестиционный проект Bubbles Complex от Binaryx . Украинские инвесторы могут стать совладельцем токенизированной недвижимости в развитом регионе Бали — Tumbak Bayuh.

Bubbles Complex: что это за объект

Bubbles Complex — это комплекс вилл бутикового типа на Бали. Он расположен в так называемой долине миллионеров, где поселяются диджитал-номады. Регион Tumbak Bayuh привлекает арендаторов удаленностью от туристических локаций и развитой инфраструктурой. Для инвесторов это означает, что комплекс Bubbles Complex имеет потенциал хорошей загрузки по аренде и будет гарантированно приносить доход.

В комплексе всего 5 вилл. В каждой из них по 2−3 спальни, бассейн, офис с видом на рисовые поля. Первые две виллы уже токенизированы и генерируют доход. Продажа полного комплекса готовится к концу 2025 года. Однако начать инвестировать в виллы можно прямо сегодня. Это предложение делает зарубежную недвижимость еще более доступной для украинцев.

Как инвестировать в токенизированную недвижимость

Токенизация — это превращение физических активов в цифровые токены в блокчейне. Фактически это инвестирование в формате совладения, ведь инвестор покупает свою долю в виде токенов. Так, например, если объект стоит $350,000, то его стоимость разделяют на тысячи токенов от $30.7. Таким образом, инвестирование становится доступнее, ведь порог входа существенно снижается, а ликвидность растет (токены можно продать через специализированные площадки).

Binaryx работает под законодательством штата Вайоминг о цифровых активах. Для каждой недвижимости создается отдельное ООО (LLC) в США. Покупая токены, инвестор становится совладельцем LLC. Владение зарегистрировано в блокчейне, защищено законодательством США, подтверждается смарт-контрактами и токенами на кошельке инвестора.

Чтобы приобрести токенизированную недвижимость через Binaryx, инвестору нужно:

Пройти регистрацию и проверку на платформе. Пополнить валютный счет с помощью Binance,Bybit, Trustee или провайдером на платформе. Выбрать объект для инвестирования и купить его. Ожидать начисления дохода: с 20 по 25 число ежемесячно за предыдущий период.

С платформой Binaryx можно инвестировать в объекты в Индонезии, Турции и Черногории. Арендные платежи в среднем дают 8−12% годовых, а рост стоимости — 10−22% годовых. Каждый совладелец получает свою долю пропорционально сумме инвестиций.

Расскажем подробнее об условиях инвестирования и преимуществах проекта Bubbles Complex.

Условия инвестирования в Bubbles Complex

Стать совладельцем комплекса вилл бутикового типа можно со стартовым капиталом от 500 долларов. Инвесторы получат гарантированный доход 11% на первый год от начала начислений и 10% на второй-третий.

Инвестиция минимизирует валютные риски гривны, ведь выплаты дивидендов производятся в долларах. Выплаты могут быть ежемесячными или ежеквартальными.

Общая стоимость комплекса Bubbles Complex составляет $1,250,000. Среднегодовая заполняемость ожидается на уровне до 85%

Инвестирование в токенизированную недвижимость подойдет вам, если вы:

интересуетесь инвестициями в зарубежную недвижимость;

стремитесь к диверсификации капитала;

готовы к приобретению недвижимости в формате совладения;

хотите получать пассивный заработок;

не планируете лично заниматься управлением.

Преимущества Bubbles Complex

Это инвестиционное предложение отличается высоким показателем доходности (на уровне 10−11% годовых) и перспективой роста капитализации при долгосрочном владении землей под комплексом.

Проект будет интересен вам, если вы хотите минимизировать риски девальвации гривны, ведь приобретение токенов и получение выплат происходит в долларах.

Еще одним преимуществом является то, что управлением объектом занимается профессиональная управляющая компания, берущая на себя все заботы, связанные с обслуживанием недвижимости и поиском арендаторов.

Низкий порог входа — от $500 долларов — позволяет проверить, как работает инвестиция, даже с небольшим стартовым капиталом. Это хорошая возможность как диверсифицировать уже имеющийся инвестиционный портфель, так и добавить этот актив в портфель новичков.

Важно и то, что выход из инвестиции прост и понятен. Сделать это можно, продав токены на Binaryx. А также после продажи всего комплекса и перехода на вторичный рынок.

В целом токенизация повышает показатель ликвидности недвижимости. Малые доли выкупаются быстрее — от 5 минут до 4 часов. В мае 2025-го инвесторы, купившие свои токены через Binaryx, продали активы на $90,000 через две недели через Marketplace P2P без посредников.

Чтобы узнать больше о предложении Bubbles Complex, оставьте заявку на бесплатную консультацию прямо сейчас.