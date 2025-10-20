Multi от Минфин
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
20 октября 2025, 11:38

Инвестируйте в бутиковый комплекс Bubbles вместе с InvestMarket от «Минфин»

В каталоге InvestMarket от «Минфина» появился новый инвестиционный проект Bubbles Complex от Binaryx. Украинские инвесторы могут стать совладельцем токенизированной недвижимости в развитом регионе Бали — Tumbak Bayuh.

В каталоге InvestMarket от «Минфина» появился новый инвестиционный проект Bubbles Complex от Binaryx.

Bubbles Complex: что это за объект

Bubbles Complex — это комплекс вилл бутикового типа на Бали. Он расположен в так называемой долине миллионеров, где поселяются диджитал-номады. Регион Tumbak Bayuh привлекает арендаторов удаленностью от туристических локаций и развитой инфраструктурой. Для инвесторов это означает, что комплекс Bubbles Complex имеет потенциал хорошей загрузки по аренде и будет гарантированно приносить доход.

В комплексе всего 5 вилл. В каждой из них по 2−3 спальни, бассейн, офис с видом на рисовые поля. Первые две виллы уже токенизированы и генерируют доход. Продажа полного комплекса готовится к концу 2025 года. Однако начать инвестировать в виллы можно прямо сегодня. Это предложение делает зарубежную недвижимость еще более доступной для украинцев.

Как инвестировать в токенизированную недвижимость

Токенизация — это превращение физических активов в цифровые токены в блокчейне. Фактически это инвестирование в формате совладения, ведь инвестор покупает свою долю в виде токенов. Так, например, если объект стоит $350,000, то его стоимость разделяют на тысячи токенов от $30.7. Таким образом, инвестирование становится доступнее, ведь порог входа существенно снижается, а ликвидность растет (токены можно продать через специализированные площадки).

Binaryx работает под законодательством штата Вайоминг о цифровых активах. Для каждой недвижимости создается отдельное ООО (LLC) в США. Покупая токены, инвестор становится совладельцем LLC. Владение зарегистрировано в блокчейне, защищено законодательством США, подтверждается смарт-контрактами и токенами на кошельке инвестора.

Чтобы приобрести токенизированную недвижимость через Binaryx, инвестору нужно:

  1. Пройти регистрацию и проверку на платформе.

  2. Пополнить валютный счет с помощью Binance,Bybit, Trustee или провайдером на платформе.

  3. Выбрать объект для инвестирования и купить его.

  4. Ожидать начисления дохода: с 20 по 25 число ежемесячно за предыдущий период.

📲 ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

С платформой Binaryx можно инвестировать в объекты в Индонезии, Турции и Черногории. Арендные платежи в среднем дают 8−12% годовых, а рост стоимости — 10−22% годовых. Каждый совладелец получает свою долю пропорционально сумме инвестиций.

Расскажем подробнее об условиях инвестирования и преимуществах проекта Bubbles Complex.

Условия инвестирования в Bubbles Complex

Стать совладельцем комплекса вилл бутикового типа можно со стартовым капиталом от 500 долларов. Инвесторы получат гарантированный доход 11% на первый год от начала начислений и 10% на второй-третий.

Инвестиция минимизирует валютные риски гривны, ведь выплаты дивидендов производятся в долларах. Выплаты могут быть ежемесячными или ежеквартальными.

Общая стоимость комплекса Bubbles Complex составляет $1,250,000. Среднегодовая заполняемость ожидается на уровне до 85%

Инвестирование в токенизированную недвижимость подойдет вам, если вы:

  • интересуетесь инвестициями в зарубежную недвижимость;

  • стремитесь к диверсификации капитала;

  • готовы к приобретению недвижимости в формате совладения;

  • хотите получать пассивный заработок;

  • не планируете лично заниматься управлением.

Преимущества Bubbles Complex

Это инвестиционное предложение отличается высоким показателем доходности (на уровне 10−11% годовых) и перспективой роста капитализации при долгосрочном владении землей под комплексом.

Проект будет интересен вам, если вы хотите минимизировать риски девальвации гривны, ведь приобретение токенов и получение выплат происходит в долларах.

Еще одним преимуществом является то, что управлением объектом занимается профессиональная управляющая компания, берущая на себя все заботы, связанные с обслуживанием недвижимости и поиском арендаторов.

Низкий порог входа — от $500 долларов — позволяет проверить, как работает инвестиция, даже с небольшим стартовым капиталом. Это хорошая возможность как диверсифицировать уже имеющийся инвестиционный портфель, так и добавить этот актив в портфель новичков.

Важно и то, что выход из инвестиции прост и понятен. Сделать это можно, продав токены на Binaryx. А также после продажи всего комплекса и перехода на вторичный рынок.

В целом токенизация повышает показатель ликвидности недвижимости. Малые доли выкупаются быстрее — от 5 минут до 4 часов. В мае 2025-го инвесторы, купившие свои токены через Binaryx, продали активы на $90,000 через две недели через Marketplace P2P без посредников.

Чтобы узнать больше о предложении Bubbles Complex, оставьте заявку на бесплатную консультацию прямо сейчас.

Источник: Минфин
