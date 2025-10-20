Multi от Минфин
20 октября 2025, 10:16

Австрия одобрила 19-й пакет санкций против россии

Австрия согласилась поддержать новые санкции против россии, устранив последнее препятствие для принятия 19-го пакета ограничений ЕС. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны в субботу, 18 октября.

Австрия согласилась поддержать новые санкции против россии, устранив последнее препятствие для принятия 19-го пакета ограничений ЕС.

Детали

«Австрия поддерживает продолжение давления на россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник», — говорится в заявлении австрийского МИД. Заседание глав МИД стран ЕС, на котором ожидается окончательное согласование документа, пройдет 20 октября в Люксембурге.

Контекст

Ранее принятие пакета было заблокировано требованием Вены о компенсации австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI) штрафа в размере более 2 млрд евро, полученного в россии. Австрия настаивала на разблокировке активов, связанных с Олегом Дерипаской, для их передачи банку, однако другие страны ЕС не поддержали это требование, опасаясь создания опасного прецедента.

Новый пакет санкций включит запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года — на год раньше ранее планировавшегося срока.

Также ограничения затронут российские танкеры «теневого флота», использование криптовалют, российские и центральноазиатские банки, китайские нефтеперерабатывающие заводы и экономические зоны, используемые москвой для импорта товаров двойного назначения.

Для принятия санкций требуется единогласное одобрение всех 27 стран-членов ЕС. Ранее сомнения по поводу нового пакета выражала и Словакия, однако, по словам дипломатов, говоривших с Reuters, в Еврокомиссии полагают, что эти разногласия удастся преодолеть в ходе обсуждения 20 октября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
