До конца года Украина получит 155 млн евро от Банка развития Рады Европы

До конца года Украина получит еще около 155 млн евро займа в рамках совместных с БРРЕ проектов для поддержки ВПЛ и компенсации за уничтоженное жилье. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Управляющий Банком Развития Рады Европы Карло Монтичелли заверил, что БРРЕ намерен и дальше поддерживать социальное развитие и восстановление в Украине.

Контекст

На сегодняшний день БРРЕ реализует в Украине четыре проекта в социальной сфере общим объемом 550 млн евро:

проект в сфере здравоохранения «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (Heal Ukraine) объемом 100 млн евро;

жилищный проект — «HOME: Компенсация за уничтоженное жилье» объемом 200 млн евро;

проект по поддержке ВПО «Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц» в 50 млн евро);

проект «Поддержка внутренне перемещенных лиц в Украине» в размере 200 млн евро.

В настоящее время Украина привлекла более 57% кредитных средств или 315 млн евро по этим проектам.