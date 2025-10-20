До конца года Украина получит еще около 155 млн евро займа в рамках совместных с БРРЕ проектов для поддержки ВПЛ и компенсации за уничтоженное жилье. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
До конца года Украина получит 155 млн евро от Банка развития Рады Европы
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
Управляющий Банком Развития Рады Европы Карло Монтичелли заверил, что БРРЕ намерен и дальше поддерживать социальное развитие и восстановление в Украине.
Контекст
На сегодняшний день БРРЕ реализует в Украине четыре проекта в социальной сфере общим объемом 550 млн евро:
- проект в сфере здравоохранения «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (Heal Ukraine) объемом 100 млн евро;
- жилищный проект — «HOME: Компенсация за уничтоженное жилье» объемом 200 млн евро;
- проект по поддержке ВПО «Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц» в 50 млн евро);
- проект «Поддержка внутренне перемещенных лиц в Украине» в размере 200 млн евро.
В настоящее время Украина привлекла более 57% кредитных средств или 315 млн евро по этим проектам.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии