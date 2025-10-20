Что покупают физлица, а что — бизнес: рейтинг легковых автомобилей

С января по сентябрь украинский автопарк пополнили около 53 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 69% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 31% приобрели юрлица. Об этом сообщает Укравтопром.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 5%, а в корпоративном уменьшились на 10%.

Частные покупатели предпочитали следующие модели:

TOYOTA RAV4−1988 ед.;

BYD Song Plus — 1950 ед.;

VOLKSWAGEN ID.Unyx — 1538 ед.;

Hyundai Tucson — 1451 ед.;

RENAULT Duster — 1264 ед.

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались: