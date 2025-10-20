Multi от Минфин
українська
20 октября 2025, 9:37

Что покупают физлица, а что — бизнес: рейтинг легковых автомобилей

С января по сентябрь украинский автопарк пополнили около 53 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 69% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 31% приобрели юрлица. Об этом сообщает Укравтопром.

С января по сентябрь украинский автопарк пополнили около 53 тыс.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 5%, а в корпоративном уменьшились на 10%.

Частные покупатели предпочитали следующие модели:

  • TOYOTA RAV4−1988 ед.;
  • BYD Song Plus — 1950 ед.;
  • VOLKSWAGEN ID.Unyx — 1538 ед.;
  • Hyundai Tucson — 1451 ед.;
  • RENAULT Duster — 1264 ед.

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  • RENAULT Duster — 2599 ед;
  • SKODA Octavia — 729 ед.;
  • TOYOTA Prado — 551 ед.;
  • SKODA Kodiaq — 533 ед.;
  • Toyota RAV-4 — 516 ед.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

