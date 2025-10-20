С января по сентябрь украинский автопарк пополнили около 53 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 69% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 31% приобрели юрлица. Об этом сообщает Укравтопром.
Что покупают физлица, а что — бизнес: рейтинг легковых автомобилей
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 5%, а в корпоративном уменьшились на 10%.
Частные покупатели предпочитали следующие модели:
- TOYOTA RAV4−1988 ед.;
- BYD Song Plus — 1950 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.Unyx — 1538 ед.;
- Hyundai Tucson — 1451 ед.;
- RENAULT Duster — 1264 ед.
У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- RENAULT Duster — 2599 ед;
- SKODA Octavia — 729 ед.;
- TOYOTA Prado — 551 ед.;
- SKODA Kodiaq — 533 ед.;
- Toyota RAV-4 — 516 ед.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии