Италия увеличит налог для богатых новых резидентов на 50%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 октября 2025, 8:53 Читати українською

Италия увеличит налог для богатых новых резидентов на 50%

Италия планирует увеличить на 50% фиксированный налог на иностранные доходы для состоятельных иностранцев, переезжающих в страну на льготных условиях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Италия планирует увеличить на 50% фиксированный налог на иностранные доходы для состоятельных иностранцев, переезжающих в страну на льготных условиях.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

По данным агентства, ежегодный платеж может быть повышен с 200 тысяч евро до 300 тысяч евро в рамках бюджетного плана на 2026 год. Кабинет министров может одобрить это решение в ближайшее время.

Данная мера станет одним из последних элементов бюджетного пакета правительства Джорджи Мелони, которое ищет способы увеличить доходы для финансирования налоговых послаблений для граждан со средним заработком, отмечает Bloomberg.

Это будет уже второе повышение ставки с момента запуска программы в 2017 году: первоначально налог составлял 100 тысяч евро, а в прошлом году был удвоен.

Фиксированный налог в размере 200 тысяч в год освобождает новых резидентов от уплаты налогов на зарубежные доходы, подарки и наследство в течение 15 лет. При этом все доходы, полученные непосредственно в Италии, облагаются налогами на общих условиях.

С момента своего введения программа привлекла в Италию тысячи состоятельных иностранцев — от управляющих хедж-фондами и бывших генеральных директоров до ближневосточных миллиардеров. Особенно популярным стал Милан, где отмена режима non-dom в Великобритании вызвала новый приток богатых переселенцев.

Министерство финансов Италии отказалось от комментариев Bloomberg.

Хотя программа позволяет значительно экономить на налогах с иностранных доходов, она регулярно подвергается критике, в том числе со стороны других стран ЕС.

«Это решение не станет переломным для правительства, так как режим фиксированного налога затрагивает лишь несколько тысяч людей, — заявил Франческо Гуэлфи, партнер юридической фирмы A&O Shearman в Милане. — Но оно может подорвать доверие к Итарии, вызвав сомнения в стабильности режима, и отпугнуть новых потенциальных резидентов».

Налоговая льгота сделала Милан особенно привлекательным для богатых переселенцев, что привело к росту цен на элитную недвижимость и появлению частных клубов и сервисов, ориентированных на сверхбогатую клиентуру, отмечает агентство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 октября 2025, 10:44
#
Тобто думають про маленьких.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами