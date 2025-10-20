Италия увеличит налог для богатых новых резидентов на 50%

Италия планирует увеличить на 50% фиксированный налог на иностранные доходы для состоятельных иностранцев, переезжающих в страну на льготных условиях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Детали

По данным агентства, ежегодный платеж может быть повышен с 200 тысяч евро до 300 тысяч евро в рамках бюджетного плана на 2026 год. Кабинет министров может одобрить это решение в ближайшее время.

Данная мера станет одним из последних элементов бюджетного пакета правительства Джорджи Мелони, которое ищет способы увеличить доходы для финансирования налоговых послаблений для граждан со средним заработком, отмечает Bloomberg.

Это будет уже второе повышение ставки с момента запуска программы в 2017 году: первоначально налог составлял 100 тысяч евро, а в прошлом году был удвоен.

Фиксированный налог в размере 200 тысяч в год освобождает новых резидентов от уплаты налогов на зарубежные доходы, подарки и наследство в течение 15 лет. При этом все доходы, полученные непосредственно в Италии, облагаются налогами на общих условиях.

С момента своего введения программа привлекла в Италию тысячи состоятельных иностранцев — от управляющих хедж-фондами и бывших генеральных директоров до ближневосточных миллиардеров. Особенно популярным стал Милан, где отмена режима non-dom в Великобритании вызвала новый приток богатых переселенцев.

Министерство финансов Италии отказалось от комментариев Bloomberg.

Хотя программа позволяет значительно экономить на налогах с иностранных доходов, она регулярно подвергается критике, в том числе со стороны других стран ЕС.

«Это решение не станет переломным для правительства, так как режим фиксированного налога затрагивает лишь несколько тысяч людей, — заявил Франческо Гуэлфи, партнер юридической фирмы A&O Shearman в Милане. — Но оно может подорвать доверие к Итарии, вызвав сомнения в стабильности режима, и отпугнуть новых потенциальных резидентов».

Налоговая льгота сделала Милан особенно привлекательным для богатых переселенцев, что привело к росту цен на элитную недвижимость и появлению частных клубов и сервисов, ориентированных на сверхбогатую клиентуру, отмечает агентство.