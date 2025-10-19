Multi от Минфин
українська
19 октября 2025, 13:32

«Лимонная лихорадка»: акция monobank увеличила нагрузку на приложение в восемь раз

Запущенная monobank акция «Охота на лимоны» вызвала беспрецедентный ажиотаж среди клиентов, что привело к восьмикратному увеличению нагрузки на серверы банка и временным сбоям в работе приложения. В пиковые моменты в приложении одновременно находились до 750 000 пользователей, которые пытались найти виртуальные призы. Об этом LIGA.net рассказал соучредитель банка Олег Гороховский, признав, что команда не ожидала столь масштабной реакции.

Запущенная monobank акция «Охота на лимоны» вызвала беспрецедентный ажиотаж среди клиентов, что привело к восьмикратному увеличению нагрузки на серверы банка и временным сбоям в работе приложения.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Акция, посвященная достижению отметки в 10 миллионов клиентов, стартовала 16 октября. Она предлагала пользователям искать виртуальные «лимоны» в разных разделах приложения, чтобы принять участие в розыгрыше ценных призов, среди которых BMW 3, 100 iPhone 17, миллион гривен и другие подарки.

По словам Олега Гороховского, хотя банк и раньше использовал игровые механики, такие как сбор пасхальных яиц или украшение елки, реакция на «лимоны» стала неожиданностью.

«Мы надеялись, что клиенты проявят к ней интерес… Но то, что произошло с лимонами, для нас неожиданно», — заявил соучредитель mono.

Нагрузка на банковские и серверные комплексы превысила предыдущие рекорды в 7,5−8 раз. В день запуска, 16 октября, количество авторизационных запросов на транзакции достигло рекордных 24,1 млн. Чрезмерная активность пользователей привела к временным сбоям: многие клиенты не могли авторизоваться или воспользоваться частью функционала.

Ажиотаж вокруг акции заставил организаторов расширить призовой фонд. Олег Гороховский сообщил о дополнительных призах: еще три автомобиля BMW 3, квартиру и 3 млн грн на дроны для ВСУ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
