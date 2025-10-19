«Лимонная лихорадка»: акция monobank увеличила нагрузку на приложение в восемь раз

Запущенная monobank акция «Охота на лимоны» вызвала беспрецедентный ажиотаж среди клиентов, что привело к восьмикратному увеличению нагрузки на серверы банка и временным сбоям в работе приложения. В пиковые моменты в приложении одновременно находились до 750 000 пользователей, которые пытались найти виртуальные призы. Об этом LIGA.net рассказал соучредитель банка Олег Гороховский , признав, что команда не ожидала столь масштабной реакции.

Акция, посвященная достижению отметки в 10 миллионов клиентов, стартовала 16 октября. Она предлагала пользователям искать виртуальные «лимоны» в разных разделах приложения, чтобы принять участие в розыгрыше ценных призов, среди которых BMW 3, 100 iPhone 17, миллион гривен и другие подарки.

По словам Олега Гороховского, хотя банк и раньше использовал игровые механики, такие как сбор пасхальных яиц или украшение елки, реакция на «лимоны» стала неожиданностью.

«Мы надеялись, что клиенты проявят к ней интерес… Но то, что произошло с лимонами, для нас неожиданно», — заявил соучредитель mono.

Нагрузка на банковские и серверные комплексы превысила предыдущие рекорды в 7,5−8 раз. В день запуска, 16 октября, количество авторизационных запросов на транзакции достигло рекордных 24,1 млн. Чрезмерная активность пользователей привела к временным сбоям: многие клиенты не могли авторизоваться или воспользоваться частью функционала.

Ажиотаж вокруг акции заставил организаторов расширить призовой фонд. Олег Гороховский сообщил о дополнительных призах: еще три автомобиля BMW 3, квартиру и 3 млн грн на дроны для ВСУ.