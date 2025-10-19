Multi от Минфин
19 октября 2025, 11:02 Читати українською

Председатель Бундесбанка призвал Европу к более жесткой позиции в торговле с Китаем

Европа должна действовать «более наступательно» в своих торговых отношениях с Китаем, чтобы защитить собственные интересы и свои компании. Такое заявление сделал в субботу президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель, призвав ЕС более уверенно использовать свой экономический вес на мировой арене. Об этом сообщает Reuters.

Европа должна действовать «более наступательно» в своих торговых отношениях с Китаем, чтобы защитить собственные интересы и свои компании.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Это заявление прозвучало на фоне глобальных экономических потрясений, вызванных торговой войной между США и Китаем, которая заставляет Пекин перенаправлять свою продукцию на европейский рынок.

«Европа нужна Китаю больше, чем Китай Европе»

Выступая в Вашингтоне, Йоахим Нагель, который также является членом Совета управляющих Европейского центрального банка, выразил убеждение, что Европейский Союз недооценивает свои силы в диалоге с Пекином.

«Когда речь идет о Китае, позвольте мне сказать только одно: Китай нуждается в Европе больше, чем Европа нуждается в Китае», — заявил Нагель.

Он подчеркнул, что ЕС является мощной экономикой с населением в 450 миллионов человек, и поэтому должен «разыгрывать европейскую карту в более наступательной манере». По его словам, самым важным рынком для европейцев является сам европейский рынок, и именно поэтому его нужно защищать. В то же время Нагель отметил, что Европа должна избегать торговой войны с Китаем и поддерживать диалог.

Последствия американо-китайского конфликта

По словам экономистов, европейские компании все больше страдают от последствий торгового конфликта между США и Китаем. Американские пошлины вынуждают Пекин перенаправлять промышленные и промежуточные товары на другие рынки, где они предлагаются по ценам, с которыми местные производители не могут конкурировать.

Кроме того, европейский бизнес страдает от ограничений со стороны Пекина на экспорт таких материалов, как редкоземельные металлы, в производстве которых Китай доминирует.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
