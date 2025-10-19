Председатель Бундесбанка призвал Европу к более жесткой позиции в торговле с Китаем

Европа должна действовать «более наступательно» в своих торговых отношениях с Китаем, чтобы защитить собственные интересы и свои компании. Такое заявление сделал в субботу президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель, призвав ЕС более уверенно использовать свой экономический вес на мировой арене. Об этом сообщает Reuters.

Это заявление прозвучало на фоне глобальных экономических потрясений, вызванных торговой войной между США и Китаем, которая заставляет Пекин перенаправлять свою продукцию на европейский рынок.

«Европа нужна Китаю больше, чем Китай Европе»

Выступая в Вашингтоне, Йоахим Нагель, который также является членом Совета управляющих Европейского центрального банка, выразил убеждение, что Европейский Союз недооценивает свои силы в диалоге с Пекином.

«Когда речь идет о Китае, позвольте мне сказать только одно: Китай нуждается в Европе больше, чем Европа нуждается в Китае», — заявил Нагель.

Он подчеркнул, что ЕС является мощной экономикой с населением в 450 миллионов человек, и поэтому должен «разыгрывать европейскую карту в более наступательной манере». По его словам, самым важным рынком для европейцев является сам европейский рынок, и именно поэтому его нужно защищать. В то же время Нагель отметил, что Европа должна избегать торговой войны с Китаем и поддерживать диалог.

Последствия американо-китайского конфликта

По словам экономистов, европейские компании все больше страдают от последствий торгового конфликта между США и Китаем. Американские пошлины вынуждают Пекин перенаправлять промышленные и промежуточные товары на другие рынки, где они предлагаются по ценам, с которыми местные производители не могут конкурировать.

Кроме того, европейский бизнес страдает от ограничений со стороны Пекина на экспорт таких материалов, как редкоземельные металлы, в производстве которых Китай доминирует.