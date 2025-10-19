МВФ давит на Украину с требованием девальвировать гривну перед переговорами о новом кредите — Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) усиливает давление на Национальный банк Украины с требованием провести контролируемую девальвацию гривны. Этот вопрос рискует стать источником напряжения накануне решающих переговоров о новом пакете финансирования на сумму до $8 миллиардов. Об этом сообщает Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Представители МВФ подчеркивают преимущества постепенного обесценивания гривны как способа укрепить напряженные государственные финансы Украины. Однако в Национальном банке сопротивляются этому предложению, ссылаясь на значительные риски для инфляции и общественных настроений.

Девальвация для наполнения бюджета

По мнению экспертов Фонда, обесценивание гривны может увеличить номинальные доходы бюджета, поскольку экспортные контракты номинированы в иностранной валюте. При конвертации валютной выручки в гривну по более высокому курсу бюджет будет получать больше средств в национальной валюте, что поможет покрыть дефицит в условиях войны, которая длится уже четвертый год.

В Национальном банке Украины не согласны с аргументами Фонда. По словам источников, знакомых с ходом дискуссий, украинская сторона считает потенциальные выгоды от девальвации ограниченными, поскольку бюджет в значительной степени зависит от прямой международной финансовой помощи, а не от экспортных доходов.

В то же время риски являются значительными:

Всплеск инфляции: обесценивание гривны сделает импортные товары дороже, что может спровоцировать новый виток роста цен и свести на нет любую фискальную выгоду.

Политические последствия: украинское общество чрезвычайно чувствительно к курсовым колебаниям и скачкам цен, что неоднократно наблюдалось во время финансовых кризисов еще до полномасштабного вторжения. В условиях усталости от войны и неопределенности политическое руководство вряд ли согласится на такой непопулярный шаг.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту