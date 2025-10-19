МВФ давит на Украину с требованием девальвировать гривну перед переговорами о новом кредите — Bloomberg

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 октября 2025, 9:00 Читати українською

МВФ давит на Украину с требованием девальвировать гривну перед переговорами о новом кредите — Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) усиливает давление на Национальный банк Украины с требованием провести контролируемую девальвацию гривны. Этот вопрос рискует стать источником напряжения накануне решающих переговоров о новом пакете финансирования на сумму до $8 миллиардов. Об этом сообщает Bloomberg.

Международный валютный фонд (МВФ) усиливает давление на Национальный банк Украины с требованием провести контролируемую девальвацию гривны.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Представители МВФ подчеркивают преимущества постепенного обесценивания гривны как способа укрепить напряженные государственные финансы Украины. Однако в Национальном банке сопротивляются этому предложению, ссылаясь на значительные риски для инфляции и общественных настроений.

Девальвация для наполнения бюджета

По мнению экспертов Фонда, обесценивание гривны может увеличить номинальные доходы бюджета, поскольку экспортные контракты номинированы в иностранной валюте. При конвертации валютной выручки в гривну по более высокому курсу бюджет будет получать больше средств в национальной валюте, что поможет покрыть дефицит в условиях войны, которая длится уже четвертый год.

В Национальном банке Украины не согласны с аргументами Фонда. По словам источников, знакомых с ходом дискуссий, украинская сторона считает потенциальные выгоды от девальвации ограниченными, поскольку бюджет в значительной степени зависит от прямой международной финансовой помощи, а не от экспортных доходов.

В то же время риски являются значительными:

  • Всплеск инфляции: обесценивание гривны сделает импортные товары дороже, что может спровоцировать новый виток роста цен и свести на нет любую фискальную выгоду.
  • Политические последствия: украинское общество чрезвычайно чувствительно к курсовым колебаниям и скачкам цен, что неоднократно наблюдалось во время финансовых кризисов еще до полномасштабного вторжения. В условиях усталости от войны и неопределенности политическое руководство вряд ли согласится на такой непопулярный шаг.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Владимир Владимир
Владимир Владимир
19 октября 2025, 11:28
#
Нигде не нашёл насколько процентов требует мвф девальвировать гривну. Одно дело на 10%, а другое дело на 100% девальвировать.
+
0
TAN72
TAN72
19 октября 2025, 12:10
#
Искусственное сдерживание, ясно и так что курс уже давно не тот.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами