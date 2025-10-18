Multi от Минфин
українська
18 октября 2025, 15:15

Доллар останется стабильным, НБУ готов к интервенциям: прогноз курса валют

На следующей неделе, с 20 по 26 октября, ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной и контролируемой. Ожидается, что курс доллара будет колебаться около отметки 41,5 грн, а Национальный банк продолжит сглаживать любые резкие колебания с помощью валютных интервенций. Об этом РБК-Украина сообщил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

На следующей неделе, с 20 по 26 октября, ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной и контролируемой.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Осенняя активность и роль регулятора

Традиционное для осени оживление деловой активности может привести к росту спроса на валюту со стороны импортеров, который, по прогнозам, может превышать предложение на 10−15%. Однако, как отмечает эксперт, эта ситуация не является критической.

Национальный банк готов оперативно вмешиваться в рынок для сбалансирования спроса и предложения. Ожидается, что объем валютных интервенций НБУ не превысит $800 млн за неделю, что позволит удержать курсовую стабильность в рамках режима «управляемой гибкости».

«Спрос вырастет, но это не критично. Регулятор сможет быстро сгладить колебания», — отметил Лесовой.

Решение по учетной ставке и прогнозные коридоры

Важным фактором, который будет влиять на рынок, станет очередное заседание монетарного комитета НБУ, запланированное на 23 октября. Рынок ожидает, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне 15,5%. Такое решение станет дополнительным сигналом стабильности и поможет сдержать возможные курсовые колебания.

Прогнозные курсовые коридоры на 20−26 октября:

  • Межбанк: доллар 41,4−41,7 грн, евро 48−49 грн.
  • Наличный рынок: доллар 41,25−41,65 грн, евро 48−49,5 грн.

Ожидается, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет минимальной, а недельные колебания не превысят 1−1,5% от стартового уровня понедельника.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
