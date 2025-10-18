Multi от Минфин
українська
18 октября 2025, 14:21

США начинают незаметно ослаблять некоторые из ключевых пошлин — WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа начала незаметно ослаблять некоторые из ключевых пошлин, лежащих в основе его экономической политики. В течение последних недель десятки товаров были освобождены от так называемых «взаимных пошлин», а для сотен других товаров, от сельхозпродукции до запчастей для самолетов, были предложены исключения в рамках новых торговых соглашений. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Администрация президента США Дональда Трампа начала незаметно ослаблять некоторые из ключевых пошлин, лежащих в основе его экономической политики.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Причины изменения курса

Изменение политики имеет две основные причины. Во-первых, это прагматичный подход: в администрации растет осознание того, что нет смысла вводить тарифы на продукцию, которую США не имеют возможности производить.

Во-вторых, это юридическая перестраховка. В начале ноября Верховный суд будет рассматривать дело о законности «взаимных пошлин», и в случае проигрыша администрацию могут заставить вернуть значительные суммы уже собранных сборов. Поэтому, по словам источников, знакомых с мышлением администрации, команда Трампа пытается подстраховаться на случай неблагоприятного решения суда.

Новый фокус

Одновременно с ослаблением «взаимных пошлин», администрация расширяет использование тарифов на основе более устоявшегося юридического механизма — Статьи 232 Закона о расширении торговли 1962 года. Этот закон уже был использован для введения пошлин на металлы и автомобили, а в этом месяце было объявлено о новых сборах, касающихся тяжелых грузовиков, фармацевтики и мебели.

Только в пятницу Трамп объявил о введении 25% пошлин на грузовики и их запчасти, а также 10% пошлин на автобусы, которые вступят в силу с 1 ноября.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
