Токенизированное золото набирает обороты: суточный объем торгов превысил $1 млрд на фоне рекорда цен

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 октября 2025, 13:10 Читати українською

Токенизированное золото набирает обороты: суточный объем торгов превысил $1 млрд на фоне рекорда цен

Криптовалютные токены, обеспеченные физическим золотом, на этой неделе достигли исторической отметки, впервые превысив $1 миллиард суточного объема торгов. Это произошло на фоне рекордного взлета цен на сам драгоценный металл, что заставляет инвесторов искать новые, более гибкие инструменты для торговли и хеджирования рисков. Об этом говорится в отчете криптобиржи CEX.IO, опубликованном CoinDesk.

Криптовалютные токены, обеспеченные физическим золотом, на этой неделе достигли исторической отметки, впервые превысив $1 миллиард суточного объема торгов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Золотая лихорадка в цифровом формате

Рост популярности токенизированного золота напрямую связан с ситуацией на глобальных рынках. С начала октября цена на золото подскочила более чем на 10%, превысив $4 300 за унцию. Главными причинами такого ралли стали эскалация торгового конфликта между США и Китаем, приостановка работы правительства США и признаки стресса в мировой финансовой системе, что заставляет инвесторов искать убежище в традиционных защитных активах.

На этом фоне общий объем торгов токенизированными золотыми продуктами с 1 октября превысил $10 миллиардов, что даже больше, чем объем торгов второго по величине в мире золотого ETF-фонда iShares Gold Trust (IAU) от BlackRock за тот же период.

Скорость против размера: токены против ETF

Несмотря на стремительный рост объемов торгов, рынок токенизированного золота все еще остается значительно меньше традиционных инструментов. Общая рыночная капитализация сектора составляет всего $3,3 миллиарда, что является мизерной суммой по сравнению с гигантами рынка — ETF SPDR Gold Shares (GLD) с активами в $141 млрд и IAU с $62 млрд.

Однако ключевое преимущество токенов — это скорость торговли. Соотношение объема торгов к рыночной капитализации для токенизированного золота составляет 34%. Для сравнения, у GLD этот показатель равен 5,6%, а у IAU — всего 1,5%.

Что такое токенизированное золото?

Это цифровой актив (токен) на блокчейне, стоимость которого привязана к реальному, физическому золоту. Каждый такой токен является своеобразным цифровым сертификатом, подтверждающим право собственности на определенное количество драгоценного металла (например, один грамм или одну унцию), который хранится в надежном хранилище.

Самыми популярными токенами являются Tether Gold (XAUT) и Paxos Gold (PAXG). Эта технология сочетает в себе лучшее из двух миров:

  • От золота: надежность и статус «тихой гавани».
  • От криптовалют: возможность торговать 24/7, высокая ликвидность, легкость передачи и возможность делить актив на мельчайшие части.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
18 октября 2025, 15:17
#
Если немного кто умеет в технологию- RDN ноду настраиваешь, и стоимость транзакции падает до 0.003$, и это очень круто.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами