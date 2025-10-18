Криптовалютные токены, обеспеченные физическим золотом, на этой неделе достигли исторической отметки, впервые превысив $1 миллиард суточного объема торгов. Это произошло на фоне рекордного взлета цен на сам драгоценный металл, что заставляет инвесторов искать новые, более гибкие инструменты для торговли и хеджирования рисков. Об этом говорится в отчете криптобиржи CEX.IO, опубликованном CoinDesk.
Токенизированное золото набирает обороты: суточный объем торгов превысил $1 млрд на фоне рекорда цен
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Золотая лихорадка в цифровом формате
Рост популярности токенизированного золота напрямую связан с ситуацией на глобальных рынках. С начала октября цена на золото подскочила более чем на 10%, превысив $4 300 за унцию. Главными причинами такого ралли стали эскалация торгового конфликта между США и Китаем, приостановка работы правительства США и признаки стресса в мировой финансовой системе, что заставляет инвесторов искать убежище в традиционных защитных активах.
На этом фоне общий объем торгов токенизированными золотыми продуктами с 1 октября превысил $10 миллиардов, что даже больше, чем объем торгов второго по величине в мире золотого ETF-фонда iShares Gold Trust (IAU) от BlackRock за тот же период.
Скорость против размера: токены против ETF
Несмотря на стремительный рост объемов торгов, рынок токенизированного золота все еще остается значительно меньше традиционных инструментов. Общая рыночная капитализация сектора составляет всего $3,3 миллиарда, что является мизерной суммой по сравнению с гигантами рынка — ETF SPDR Gold Shares (GLD) с активами в $141 млрд и IAU с $62 млрд.
Однако ключевое преимущество токенов — это скорость торговли. Соотношение объема торгов к рыночной капитализации для токенизированного золота составляет 34%. Для сравнения, у GLD этот показатель равен 5,6%, а у IAU — всего 1,5%.
Что такое токенизированное золото?
Это цифровой актив (токен) на блокчейне, стоимость которого привязана к реальному, физическому золоту. Каждый такой токен является своеобразным цифровым сертификатом, подтверждающим право собственности на определенное количество драгоценного металла (например, один грамм или одну унцию), который хранится в надежном хранилище.
Самыми популярными токенами являются Tether Gold (XAUT) и Paxos Gold (PAXG). Эта технология сочетает в себе лучшее из двух миров:
- От золота: надежность и статус «тихой гавани».
- От криптовалют: возможность торговать 24/7, высокая ликвидность, легкость передачи и возможность делить актив на мельчайшие части.
Комментарии - 1