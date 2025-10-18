Токенизированное золото набирает обороты: суточный объем торгов превысил $1 млрд на фоне рекорда цен

Криптовалютные токены, обеспеченные физическим золотом, на этой неделе достигли исторической отметки, впервые превысив $1 миллиард суточного объема торгов. Это произошло на фоне рекордного взлета цен на сам драгоценный металл, что заставляет инвесторов искать новые, более гибкие инструменты для торговли и хеджирования рисков. Об этом говорится в отчете криптобиржи CEX.IO, опубликованном CoinDesk.

Золотая лихорадка в цифровом формате

Рост популярности токенизированного золота напрямую связан с ситуацией на глобальных рынках. С начала октября цена на золото подскочила более чем на 10%, превысив $4 300 за унцию. Главными причинами такого ралли стали эскалация торгового конфликта между США и Китаем, приостановка работы правительства США и признаки стресса в мировой финансовой системе, что заставляет инвесторов искать убежище в традиционных защитных активах.

На этом фоне общий объем торгов токенизированными золотыми продуктами с 1 октября превысил $10 миллиардов, что даже больше, чем объем торгов второго по величине в мире золотого ETF-фонда iShares Gold Trust (IAU) от BlackRock за тот же период.

Скорость против размера: токены против ETF

Несмотря на стремительный рост объемов торгов, рынок токенизированного золота все еще остается значительно меньше традиционных инструментов. Общая рыночная капитализация сектора составляет всего $3,3 миллиарда, что является мизерной суммой по сравнению с гигантами рынка — ETF SPDR Gold Shares (GLD) с активами в $141 млрд и IAU с $62 млрд.

Однако ключевое преимущество токенов — это скорость торговли. Соотношение объема торгов к рыночной капитализации для токенизированного золота составляет 34%. Для сравнения, у GLD этот показатель равен 5,6%, а у IAU — всего 1,5%.

Что такое токенизированное золото?

Это цифровой актив (токен) на блокчейне, стоимость которого привязана к реальному, физическому золоту. Каждый такой токен является своеобразным цифровым сертификатом, подтверждающим право собственности на определенное количество драгоценного металла (например, один грамм или одну унцию), который хранится в надежном хранилище.

Самыми популярными токенами являются Tether Gold (XAUT) и Paxos Gold (PAXG). Эта технология сочетает в себе лучшее из двух миров: