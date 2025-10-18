Расходы госбюджета выросли на 20%

За первые девять месяцев 2025 года расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 2,82 триллиона гривен, что на 20,2% (или 473,5 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре было потрачено 312,6 млрд гривен. Абсолютным приоритетом остается сектор безопасности и обороны, на который приходится почти две трети всех расходов. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, обнародованные Министерством финансов.

Оборона превыше всего: 63% бюджета идет на армию

Расходы на безопасность и оборону за январь-сентябрь достигли 1,78 трлн грн, что составляет 63,3% от общей суммы расходов общего фонда. Только в сентябре на эти нужды было направлено 210,8 млрд гривен.

Эти средства идут на:

Денежное обеспечение военнослужащих и работников правоохранительных органов.

Закупку военной техники, вооружения, боеприпасов и другой продукции оборонного назначения.

Приобретение средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов и продуктов питания для нужд Сил обороны.

Ключевые статьи расходов в деталях

В структуре расходов бюджета, кроме обороны, наибольшие суммы были направлены на социальные нужды и поддержку экономики.