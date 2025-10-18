За первые девять месяцев 2025 года расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 2,82 триллиона гривен, что на 20,2% (или 473,5 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре было потрачено 312,6 млрд гривен. Абсолютным приоритетом остается сектор безопасности и обороны, на который приходится почти две трети всех расходов. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, обнародованные Министерством финансов.
Расходы госбюджета выросли на 20%
Оборона превыше всего: 63% бюджета идет на армию
Расходы на безопасность и оборону за январь-сентябрь достигли 1,78 трлн грн, что составляет 63,3% от общей суммы расходов общего фонда. Только в сентябре на эти нужды было направлено 210,8 млрд гривен.
Эти средства идут на:
- Денежное обеспечение военнослужащих и работников правоохранительных органов.
- Закупку военной техники, вооружения, боеприпасов и другой продукции оборонного назначения.
- Приобретение средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов и продуктов питания для нужд Сил обороны.
Ключевые статьи расходов в деталях
В структуре расходов бюджета, кроме обороны, наибольшие суммы были направлены на социальные нужды и поддержку экономики.
- Оплата труда с начислениями: 1,13 трлн грн (40,1% от общего объема). Эта статья выросла на 21,6% по сравнению с прошлым годом, что в значительной степени отражает выплаты военным. В сентябре на зарплаты потратили 135,2 млрд грн.
- Социальное обеспечение: 474,9 млрд грн (16,9%). Сюда входят пенсии, социальные пособия, стипендии и субсидии. Расходы выросли на 15,3%. В сентябре на эти нужды ушло 55,1 млрд грн.
- Оплата товаров и услуг: 397,3 млрд грн (14,1%). Кроме военных закупок, сюда входит финансирование программы медицинских гарантий через НСЗУ.
- Обслуживание государственного долга: 246,3 млрд грн (8,7%). Расходы на выплату процентов по государственным заимствованиям выросли на 13,2%.
- Трансферты местным бюджетам: 139,3 млрд грн (4,9%).
Источник: Минфин
