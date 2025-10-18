Нацбанк снова приостановил покупку валюты на рынке

Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 13 по 17 октября, не покупал валюту на межбанковском рынке, а продал более $600 миллионов для поддержания баланса. Это свидетельствует о возвращении к стратегии значительных интервенций на фоне повышенного спроса на валюту, который наблюдался ранее. Об этом свидетельствуют данные , обнародованные регулятором.

Эта динамика контрастирует с предыдущими двумя неделями, когда НБУ, хоть и минимально, но покупал валюту ($1,5 млн и $0,2 млн соответственно). Однако объемы продажи валюты в этот период также были значительными, превысив $1 миллиард.

Причины интервенций НБУ

Возобновление масштабной продажи валюты и полный отказ от ее покупки являются реакцией регулятора на ситуацию на рынке, где спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения снова начал превышать ее предложение. В условиях полномасштабной войны Украина сталкивается со структурным дефицитом валюты.

Основные причины этого дефицита:

Преобладание импорта: Потребности страны в импортных товарах, в частности для оборонных целей, энергетики и обеспечения населения критически важной продукцией, остаются стабильно высокими.

Ограниченный экспорт: В то же время возможности украинских компаний продавать свои товары за рубеж и завозить валюту в страну существенно ограничены из-за военных действий, разрушения производств и осложненной логистики.

Продавая валюту из своих международных резервов, НБУ покрывает этот дефицит, не позволяя гривне резко обесцениться.

Почему это важно

Для обычных граждан и бизнеса действия Нацбанка являются сигналом стабильности. Продавая валюту из резервов, которые находятся на высоком уровне благодаря международной помощи, НБУ демонстрирует готовность и способность поддерживать курсовую устойчивость. Это помогает избежать панических настроений, сдержать инфляцию (поскольку цены на импортные товары не растут так стремительно) и обеспечить предсказуемость экономической среды, что является критически важным в условиях войны.