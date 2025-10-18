Multi от Минфин
українська
18 октября 2025, 10:55 Читати українською

Meta привлекает $30 млрд на строительство ИИ-дата-центра в рамках рекордной сделки

Компания Meta Марка Цукерберга завершает привлечение финансового пакета на сумму почти $30 миллиардов для своего дата-центра в Луизиане, что является крупнейшей частной капитальной сделкой в истории. Эта инновационная финансовая модель может стать образцом для других технологических гигантов, которые нуждаются в колоссальных средствах на развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Meta Марка Цукерберга завершает привлечение финансового пакета на сумму почти $30 миллиардов для своего дата-центра в Луизиане, что является крупнейшей частной капитальной сделкой в истории.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Новая сделка предусматривает, что Meta и инвестиционная компания Blue Owl Capital разделят право собственности на дата-центр Hyperion, причем Meta оставит себе только 20% долю. Финансирование проекта организовано через сложную структуру, которая позволяет не перегружать баланс технологического гиганта долгами.

Структура рекордной сделки

Финансирование проекта было организовано банком Morgan Stanley через создание специального юридического лица. Эта структура привлекла более $27 миллиардов финансирования и около $2,5 миллиарда акционерного капитала. Главным кредитором выступила одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Pimco.

По условиям соглашения, Meta будет выступать в качестве разработчика, оператора и арендатора проекта, строительство которого планируется завершить в 2029 году. Сама Meta профинансирует около $6 миллиардов на строительство через свою 20% долю.

Стороны сделали финальный шаг, успешно разместив облигации для финансирования сделки. Эти ценные бумаги получили высокий инвестиционный рейтинг A+ от S&P Ratings. Уже в пятницу утром облигации торговались со значительной премией, что свидетельствует о высоком интересе со стороны инвесторов.

Масштаб проекта Hyperion

Дата-центр Hyperion, расположенный в сельской местности штата Луизиана, является крупнейшим из 29 дата-центров Meta по всему миру. Площадь комплекса составляет почти 372 тысячи квадратных метров.

Ожидается, что на полной мощности объект сможет потреблять до 5 гигаватт электроэнергии — этого достаточно для питания примерно 4 миллионов американских домохозяйств. Энергетическая компания Entergy Corp. обязалась обеспечить до 3 ГВт мощности для кампуса до декабря 2028 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
