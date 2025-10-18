Multi от Минфин
Цена российской нефти впервые с весны упала ниже $50 за баррель

Нефтегазовые доходы российского бюджета, которые стремительно сокращаются, получили новый удар. Стоимость нефти сорта Urals, главной экспортной марки россии, впервые с весны опустилась ниже отметки $50 за баррель. Это создает дополнительные проблемы для финансирования рекордно высоких военных расходов кремля. Об этом сообщает Moscow Times.

Нефтегазовые доходы российского бюджета, которые стремительно сокращаются, получили новый удар.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

По данным трейдеров, в середине недели в порту Приморск на Балтийском море котировки опускались до $47,4 за баррель. В результате цена Urals впервые оказалась ниже обновленного ценового потолка, установленного Евросоюзом на уровне $47,6.

Причины обвала на рынке

Падение цен на российскую нефть происходит на фоне общего снижения мировых котировок. Стоимость эталонного сорта Brent за последние три недели упала на 15% и сейчас торгуется чуть выше $60 за баррель.

По мнению аналитиков, на рынок влияют несколько ключевых факторов. Во-первых, перемирие между Израилем и ХАМАС снизило геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, а вместе с ней и риски для транспортировки нефти через Суэцкий канал и Красное море.

Во-вторых, рынок все больше фокусируется на избытке нефти, который создают страны ОПЕК+, постепенно наращивая добычу. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2026 году избыток нефти на мировом рынке может достичь рекордных 4 млн баррелей в сутки.

Проблемы для бюджета россии

Падение цен на нефть создает серьезные проблемы для федерального бюджета рф, который за первые девять месяцев 2025 года уже потерял 21% сырьевых доходов.

Изначально проект бюджета на 2025 год составлялся из расчета цены Urals в $70 за баррель. Впоследствии этот прогноз пришлось снизить до $58, а план по нефтегазовым доходам был радикально урезан: с 10,9 трлн до 8,6 трлн рублей.

В бюджет на 2026 год министерство финансов россии заложило цену на Urals на уровне $59 за баррель. Ожидается, что сырьевые поступления останутся на низком уровне — 8,9 трлн рублей, что на 20% меньше, чем в 2024 году. По оценкам Минфина рф, на фоне рекордных военных расходов это приведет к дефициту бюджета в размере 3,8 трлн рублей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
